Все страны ЕС, кроме одной, намерены выявить нарушения прав человека в России

По их данным, после нескольких недель напряженных дискуссий 26 государств – членов ЕС, за исключением Венгрии, на закрытом заседании в четверг приняли решение составить проект резолюции, которая предусматривает утверждение Советом нового специального докладчика по России. Люксембург согласился взять на себя инициативу по продвижению документа.

Ранее на этой неделе исполняющая обязанности верховного комиссара ООН по правам человека Нада ан-Нашиф заявила, что российские власти преследуют и запугивают противников войны России против Украины и принимают дальнейшие меры по ограничению свободы слова и собраний и слова.

Нарушения прав человека в России

Россия была исключена из Совета ООН по правам человека после начала вооруженного вторжения в Украину 24 февраля. Целый ряд правозащитных организаций призвали Совет принять резолюцию с требованием создать независимый орган для расследования предполагаемых нарушений прав человека в РФ.

С начала вторжения в Украину в России задержано уже более 16 тысяч участников антивоенных протестов, составлено более трех тысяч протоколов по административной статье о дискредитации армии, возбуждено более ста уголовных дел по статье о «фейках» против российской армии.