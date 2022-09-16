Баскетбольные клубы из Пярну и Рапла усилились украинскими легионерами

Уроженец Макеевки имеет опыт выступлений за сборную Украину, но не вошел в окончательную заявку национальной команды для участия в финальном турнире чемпионата Европы по баскетболу-2022.

На своей родине Павлов выступал за "Донецк", "Химик", "Киев-Баскет" и "Днепр", также он успел поиграть в лигах Литвы и Испании.

Усилился украинским легионером и раплаский "Авис Утилитас" - в эту команду перешел 30-летний Антон Давидюк, выступающий на позиции как тяжелого форварда, так и центрового.