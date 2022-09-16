Чемпион Эстонии по баскетболу, пярнуский "Садам" объявил о заключении контракта с украинцем Сергеем Павловым (25), сообщает rus.err.
Баскетбольные клубы из Пярну и Рапла усилились украинскими легионерами
Баскетбольные клубы из Пярну и Рапла усилились украинскими легионерами
Уроженец Макеевки имеет опыт выступлений за сборную Украину, но не вошел в окончательную заявку национальной команды для участия в финальном турнире чемпионата Европы по баскетболу-2022.
На своей родине Павлов выступал за "Донецк", "Химик", "Киев-Баскет" и "Днепр", также он успел поиграть в лигах Литвы и Испании.
Усилился украинским легионером и раплаский "Авис Утилитас" - в эту команду перешел 30-летний Антон Давидюк, выступающий на позиции как тяжелого форварда, так и центрового.
Минувший сезон Антон Давидюк начал в украинском "Хмельницком", но из-за войны чемпионат Украины не был доигран.
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