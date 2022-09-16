В Тарту на Astri Arena состоялась церемония открытия хоккейного сезона

На мероприятии собравшихся ознакомили с клубами, которые примут участие в играх этого сезона – как лиги Coolbet, так и женской лиги РAF.

В хоккейной лиге Coolbet в начинающемся сезоне будут играть семь клубов: чемпион последних четырех лет Tartu Välk 494, Tallinna HC Panter, Kohtla-Järve HC Everest и SK Viru Sputnik, Narva PSK, а также рижские команды Kurbads и Riga. В основном турнире будет четыре тура, четыре лучших клуба продолжат игры на отборочных матчах весной. Как в полуфиналах, так и финалах будут играть до трех побед.

На первой игре Coolbet в субботу в 16.00 встретятся в ледовом холле Кохтла-Ярве SK Viru Sputnik и новичок - команда HS Riga. Расписание, результаты и составы команд можно посмотреть здесь.

В женской хоккейной лиге PAF участвуют лучший за два последних сезона клуб – таллиннский HK Roosa Panter, Tallinna HC Grizzlyz, Kohtla-Järve HC Everest, Tartu Hokiklubi Säde, Viljandi Hokiklubi и HC Wolferines. Чемпион Эстонии будет определен на основании результатов основного турнира, проходящего в два этапа, а затем весной пройдут игры на Кубок Эстонии.

В первом матче женской лиги 24 сентября в 17.00 в ледовом холле Хааберсти сыграют HK Roosa Panter и HC Grizzlyz. Расписание, результаты и составы команд можно посмотреть здесь.