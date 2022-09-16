На кладбище в лесу возле освобожденного от российских военных городе Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.
ФОТО ⟩ В освобожденном украинском городе найдено место массового захоронения
Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в эфире информационного телемарафона.
«Только что опубликовывали фотографии кладбища в лесу, на котором закопаны более 400 тел людей. Нужно будет каждое тело эксгумировать, как это было в Буче. У нас есть, к сожалению, такой негативный трагический опыт, и будем устанавливать обстоятельства гибели каждого из тех более чем 400 людей, которые закопаны на кладбище возле Изюма», – сказал Геращенко.
Он также сообщил, что Изюме в руинах лежат жилые дома и со ссылкой на данные местных жителей рассказал, что из-под завалов только одного из таких домов достали тела 47 человек.
«Это трехэтажный дом, в котором в результате попадания российской авиационной бомбы обрушились два подъезда. По словам местных жителей, когда под оккупацией россиян им поручили разбирать завалы, там достали 47 тел погибших», - сказал Геращенко.
Он предположил, что в целом количество погибших в Изюме во время оккупации может приближаться к тысяче человек.
«И это будет больше, чем в Буче, в два раза. Конечно, будем все проверять», – подчеркнул Геращенко.
Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал массовое захоронение людей в Изюме.
«В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной информации – должно быть завтра. Завтра же в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого», – заявил глава государства.