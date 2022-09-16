ФОТО ⟩ В освобожденном украинском городе найдено место массового захоронения

Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

«Только что опубликовывали фотографии кладбища в лесу, на котором закопаны более 400 тел людей. Нужно будет каждое тело эксгумировать, как это было в Буче. У нас есть, к сожалению, такой негативный трагический опыт, и будем устанавливать обстоятельства гибели каждого из тех более чем 400 людей, которые закопаны на кладбище возле Изюма», – сказал Геращенко.

Он также сообщил, что Изюме в руинах лежат жилые дома и со ссылкой на данные местных жителей рассказал, что из-под завалов только одного из таких домов достали тела 47 человек.

«Это трехэтажный дом, в котором в результате попадания российской авиационной бомбы обрушились два подъезда. По словам местных жителей, когда под оккупацией россиян им поручили разбирать завалы, там достали 47 тел погибших», - сказал Геращенко.

Он предположил, что в целом количество погибших в Изюме во время оккупации может приближаться к тысяче человек.

«И это будет больше, чем в Буче, в два раза. Конечно, будем все проверять», – подчеркнул Геращенко.

Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал массовое захоронение людей в Изюме.