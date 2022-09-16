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Конфликт на пляже Пирита: обидчик украинок лишен долгосрочного вида на жительство

rus.postimees.ee
Конфликт на пляже Пирита: обидчик украинок лишен долгосрочного вида на жительство
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Мужчина, который угрожал украинским женщинам на пляже в Пирита.
Мужчина, который угрожал украинским женщинам на пляже в Пирита. Фото: Ekraanitõmmis

Мужчина, который лето на пляже Пирита в Таллинне оскорблял беженок, говорящих по-украински, и угрожал им, лишен долгосрочного вида на жительство, подтвердил порталу Rus.Postimees руководитель службы миграционного надзора Райнис Синикас.

«На прошлой неделе инициатор конфликта на пляже Пирита, произошедшего летом этого года, получил извещение о том, что на основании § 241’2 Закона об иностранцах его лишают долгосрочного вида на жительство. У него есть право оспорить это решение в течение десяти дней», - сказал Райнис Синикас.

Законом предусмотрено, что после вступления в силу решения на основании § 241’2 Закона об иностранцах человек обязан подать заявление на получение временного вида на жительство, чтобы иметь право оставаться на территории Эстонии. «Если в течение следующих пяти лет за ним не будет замечено никаких правонарушений, он сможет подать заявление на долгосрочный вид на жительство, как это предусмотрено стандартной процедурой», - добавил руководитель службы миграционного надзора.

Напомним, что в июле местным русскоязычным мужчиной и украинскими женщинами произошел конфликт. На видео, которое распространили как эстонские, так и украинские СМИ, видно, как мужчина, пьющий пиво из бутылки, словесно нападает на украинских женщин. «Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари…» – сказал этот мужчина и добавил слова, относящиеся к ненормативной лексике.

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