Конфликт на пляже Пирита: обидчик украинок лишен долгосрочного вида на жительство

«На прошлой неделе инициатор конфликта на пляже Пирита, произошедшего летом этого года, получил извещение о том, что на основании § 241’2 Закона об иностранцах его лишают долгосрочного вида на жительство. У него есть право оспорить это решение в течение десяти дней», - сказал Райнис Синикас.

Законом предусмотрено, что после вступления в силу решения на основании § 241’2 Закона об иностранцах человек обязан подать заявление на получение временного вида на жительство, чтобы иметь право оставаться на территории Эстонии. «Если в течение следующих пяти лет за ним не будет замечено никаких правонарушений, он сможет подать заявление на долгосрочный вид на жительство, как это предусмотрено стандартной процедурой», - добавил руководитель службы миграционного надзора.