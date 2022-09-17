Согласно принятому Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей совместному решению, в ночь на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию граждан РФ вне зависимости от того, какая страна выдала им шенгенскую визу. Как пояснил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, количество въезжающих граждан РФ снижают в связи с развязанной Россией войной.
Депутат Европарламента от Эстонии борется за права граждан РФ
Яна Тоом: закон вам не дышло
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия/ Renew Europe) направила Еврокомиссии жалобу, в которой выразила несогласие с нарушением правил въезда в Шенгенскую зону. Шенгенский кодекс о границах (Schengen Border Code) – это постановление Европейского парламента и Европейского совета, регулирующее правила пересечения внешних границ ЕС.
По словам Тоом, Шенгенский кодекс о границах определяет причины, которыми можно обосновать ограничение въезда в страну обладателя шенгенской визы. «Подобные решения должны приниматься для каждого случая отдельно, права страны-члена на дополнительные меры кодексом не предусмотрены», – написала Тоом. По ее мнению, инициатива четырех стран создает опасный прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов Европейского союза.
Юри Ратас согласен, но не согласен
Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что он одобряет соглашение между странами Балтии и Польшей о введении ограничения на въезд для граждан РФ с шенгенской туристической визой. Однако он согласен и с тем, что Тоом направила жалобу, так как она имеет право проверить правовое основание. Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил в пятницу Delfi, что действия Яны Тоом, которая обратилась в Еврокомиссию, гораздо опаснее для Эстонии, чем действия Михаила Стальнухина, который был недавно исключен из партии. «Я удивлен, что Яна Тоом до сих пор является членом Центристской партии», – сказал Сеэдер.
Еврокомиссия ужесточает режим въезда
Европейская комиссия 9 сентября опубликовала рекомендации по ужесточению визового режима для россиян. Необходимость ужесточения обоснована рисками для безопасности. Учет этих рисков может привести к отказу в выдаче визы или отзыву действующей визы у гражданина РФ, говорится в документе.
Согласно рекомендациям, консульства теперь могут рассматривать заявления о выдаче виз от россиян в течение 45 дней (а не 15, как раньше), запрашивать дополнительные документы, чтобы обеспечить высокий уровень проверки, а также присваивать низкий приоритет заявителям, чья поездка в ЕС не обоснована необходимостью. «Возможность поехать в качестве туриста в Евросоюз не является фундаментальным правом», – считает комиссар ЕК по внутренним делам Ильва Йоханссон.
При приеме заявлений от граждан РФ консульства должны особенно тщательно проверять, не представляет ли проситель визы угрозу общественной безопасности или международным отношениям одной из стран ЕС. Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза выдавать только визы для однократных краткосрочных поездок и напоминает о возможности выдачи виз для посещения только одной конкретной страны, а не всей Шенгенской зоны. Как будут контролироваться перемещения внутри Шенгенской зоны, пока не уточняется.