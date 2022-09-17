Депутат Европарламента от Эстонии борется за права граждан РФ

Яна Тоом: закон вам не дышло

По словам Тоом, Шенгенский кодекс о границах определяет причины, которыми можно обосновать ограничение въезда в страну обладателя шенгенской визы. «Подобные решения должны приниматься для каждого случая отдельно, права страны-члена на дополнительные меры кодексом не предусмотрены», – написала Тоом. По ее мнению, инициатива четырех стран создает опасный прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов Европейского союза.

Юри Ратас согласен, но не согласен

Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что он одобряет соглашение между странами Балтии и Польшей о введении ограничения на въезд для граждан РФ с шенгенской туристической визой. Однако он согласен и с тем, что Тоом направила жалобу, так как она имеет право проверить правовое основание. Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил в пятницу Delfi, что действия Яны Тоом, которая обратилась в Еврокомиссию, гораздо опаснее для Эстонии, чем действия Михаила Стальнухина, который был недавно исключен из партии. «Я удивлен, что Яна Тоом до сих пор является членом Центристской партии», – сказал Сеэдер.