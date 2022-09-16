В Таллинне с 16 по 18 сентября состоится конференция Военного комитета НАТО, в который входят командующие вооруженными силами всех стран альянса.
Командующие вооруженными силами всех стран НАТО встретятся в Таллинне
Председательствовать на конференции будет глава комитета адмирал Роб Бауэр, сообщили в главном штабе Сил обороны Эстонии.
Командующие обсудят стратегические задачи альянса, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне. Кроме того, будут рассмотрены текущие операции, миссии и деятельность альянса, в том числе его миссии в Ираке (NMI) и Косово (KFOR).
Впервые к участию в работе конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции. Эти страны готовятся стать членами альянса. Приветствовать участников мероприятия будет командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем.
На открытии конференции выступит президент Эстонии Алар Карис.
Военный комитет собирается два раза в год на совещания глав оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а раз в год в одной из союзных стран проводится конференция. Он обсуждает операции, миссии и текущую деятельность НАТО, вырабатывает основанные на консенсусе военные рекомендаций Североатлантическому совету о том, как НАТО может лучше решать глобальные вызовы безопасности.