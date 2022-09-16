AMTEL: после длительного спада продажи новых машин в Европе вновь начали расти

Как отмечается в переданном пресс-сообщении, еще в июле продажа новых автомобилей упала на 10,4%, но уже в августе в странах ЕС было продано 650 305 новых машин, этот показатель превысил показатель августа прошлого года на 4,4%. По итогам восьми месяцев, клиентам было продано почти 6 млн новых автомобилей, хотя этот показатель на 11,9% ниже аналогичного периода прошлого года.

В августе продажи новых автомобилей наиболее активно велись на наиболее крупных рынках Европы – в Германии продажи новых автомобилей выросли на 3%, во Франции на 3,8%, в Испании на 9,1% и в Италии на 9,9%.