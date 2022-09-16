Рынок новых автомобилей в Европейском союзе после 13 месяцев спада в августе вновь начал расти, сообщает Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).
AMTEL: после длительного спада продажи новых машин в Европе вновь начали расти
Как отмечается в переданном пресс-сообщении, еще в июле продажа новых автомобилей упала на 10,4%, но уже в августе в странах ЕС было продано 650 305 новых машин, этот показатель превысил показатель августа прошлого года на 4,4%. По итогам восьми месяцев, клиентам было продано почти 6 млн новых автомобилей, хотя этот показатель на 11,9% ниже аналогичного периода прошлого года.
В августе продажи новых автомобилей наиболее активно велись на наиболее крупных рынках Европы – в Германии продажи новых автомобилей выросли на 3%, во Франции на 3,8%, в Испании на 9,1% и в Италии на 9,9%.
Из трех стран Балтии продажи новых автомобилей в августе выросли в Эстонии – на 14,8% и в Латвии – на 15,4%, при этом в Латвии прирост продаж был и по результатам 8 месяцев. В Литве в августе был отмечен спад продаж на 5,2%. Снижение объемов продаж было отмечено в августе и в Финляндии – за восемь месяцев рынок был в минусе на 22,2 процента.