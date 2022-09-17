Персона столетия ⟩ Елизавета II взяла эпоху с собой

В течение двух десятилетий после Второй мировой войны происходил стремительный распад колониального мира. Величие переставало выражаться в обилии подчиненных территорий. Великобритания смирилась с этим положением не сразу. В 2007 году были рассекречены документы Британского национального архива, связанные с планами правительства Энтони Идена расширить в 1956 году Содружество наций за счет скандинавских и ряда других европейских стран. Это могло бы привести к расширению зоны свободной торговли с центром в Лондоне.

В 1957 году Британия не стала присоединяться к Римскому договору, ставшему первым шагом на пути к Евросоюзу, поскольку сама стремилась к доминированию в Старом Свете. Уже в 1960-е островитяне приняли новую политическую архитектуру Европы, а в 1973 году – вступили в Европейское экономическое сообщество. Королева была против этого вступления. Но интересно, что потом она была и против выхода из ЕС во время референдума 2016 года. В 1950-е годы британские СМИ начали строить образ Елизаветы II как «сказочной королевы». Он стал узнаваемым – ее лицо не просто тиражировалось на бесчисленных открытках, как в XIX веке, но мелькало и в более продвинутых медиа.