Ее Величество мирно скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет, из которых она правила 70, побив рекорды всех монархов мира.
Персона столетия ⟩ Елизавета II взяла эпоху с собой
Премьер-министр Лиз Трасс, за два дня до этого успевшая лично утвердить у нее свое вступление в должность, отметила, что Елизавета II «была самим духом Великобритании», и выразила уверенность, что этот дух останется с нацией. Всякий, кто бывал в Британии, видел ее мощь и богатство, удивлялся глубине и свое образию ее жителей, знает, что это не пустые слова. Велики преобразования, которые Великобритания пережила и чьим инициатором нередко выступала в пору правления Елизаветы II.
Качество жизни
Ее пребывание на престоле уже не раз сравнивали с периодами правления Елизаветы I (1558–1603) и Виктории (1837–1901). При первой из них Англия стала «владычицей морей», тогда же работали Уильям Шекспир и Фрэнсис Бэкон. При второй – уже без ее особого участия – пережила грандиозную индустриальную революцию, пока «бабушка Европы», как прозвали Викторию фельетонисты, писала дневник, составивший в итоге 122 тома. Вторая Елизавета синтезировала достижения своих предшественниц – матриархов британской истории. Она умела быть великой и скромной одновременно, чтить традиции и верить в их преображение. В том числе мановением собственной руки.
Елизавета родилась в семье Герцога Альберта в 1926 году и стала принцессой в десять лет, когда ее отец получил корону после отречения своего старшего брата Эдварда и принял тронное имя Георг VI. Во время Второй мировой войны наследница престола служила водителем санитарного автомобиля во Вспомогательном территориальном корпусе – так называлось подразделение Британских вооруженных сил, куда с 1917 года вступали женщины, которые назначались на различные интендантские должности.
В 1947 году Елизавета вышла замуж за греческого принца Филиппа из датского дома Глюксбургов, чья семья после отречения отца была изгнана из Афин через год после рождения наследника. Филипп вырос во Франции и Шотландии, во время войны командовал эсминцем Королевских сил ВМФ Великобритании и присутствовал при подписании капитуляции Японии. Перед тем как отдать дочь замуж за морского офицера с приличной родословной, Георг VI присвоил ему титулы Герцога Эдинбургского, графа Мерионетского (графство в Уэльсе) и барона Гринвичского. В Гринвиче, давно вошедшем в Большой Лондон, находится королевский колледж ВМФ, что еще и акцентировало специальность Филиппа, учившегося в другой престижной мореходке в Дартмуте. Не дожив двух месяцев до 100 лет, принц Филипп ушел в мир иной в Виндзорском замке 9 апреля 2021 года. Королева Елизавета прожила без него в этом мире ровно полтора года.
Принятие перемен
За четыре месяца до свадьбы принцессы, в августе 1947 года, была утверждена республика в Индии – важнейшем заокеанском владении британской короны. Распад могущественной колониальной империи Старого Света, который начался в 1922 году с обретения независимости Египтом, вступил в решающую фазу. Термин «Британское содружество наций», который предложил еще в викторианскую эпоху лорд-канцлер Арчибальд Розберри, сменился просто «содружеством» (commonwealth). Он сохраняет свою актуальность по сей день. Мало кто ожидает, например, что при вступлении в гражданство Канады или Австралии нужно будет произнести клятву королеве. Между тем от ее покровительства эти парламентские республики так и не отказались.
В течение двух десятилетий после Второй мировой войны происходил стремительный распад колониального мира. Величие переставало выражаться в обилии подчиненных территорий. Великобритания смирилась с этим положением не сразу. В 2007 году были рассекречены документы Британского национального архива, связанные с планами правительства Энтони Идена расширить в 1956 году Содружество наций за счет скандинавских и ряда других европейских стран. Это могло бы привести к расширению зоны свободной торговли с центром в Лондоне.
В 1957 году Британия не стала присоединяться к Римскому договору, ставшему первым шагом на пути к Евросоюзу, поскольку сама стремилась к доминированию в Старом Свете. Уже в 1960-е островитяне приняли новую политическую архитектуру Европы, а в 1973 году – вступили в Европейское экономическое сообщество. Королева была против этого вступления. Но интересно, что потом она была и против выхода из ЕС во время референдума 2016 года. В 1950-е годы британские СМИ начали строить образ Елизаветы II как «сказочной королевы». Он стал узнаваемым – ее лицо не просто тиражировалось на бесчисленных открытках, как в XIX веке, но мелькало и в более продвинутых медиа.
Ее коронация транслировалась по ТВ, хотя в половине домов Великобритании тогда не было даже радио. Елизавета первой среди европейских монархов поздравила подданных с Рождеством по телевизору, в 1969 году дала добро на съемки документального фильма о повседневной жизни своей семьи, а в 1976-м – отправила одно из первых электронных писем в истории человечества. Неважно, сама ли она придумала такую тактику или кто-то ее надоумил. Королева – живой символ, ее индивидуальность отступает перед масштабом ее миссии. И то, что мы сознаем это сегодня, – тоже ее заслуга.
Она видела все
Уже написаны десятки биографий королевы, а сколько их еще будет! Ведь это находка для историка. Жизнь Елизаветы II не просто синхронна «большой истории», она ее отражает и часто с ней совпадает. В орбите этой жизни были события и люди из школьного учебника. Герой войны Уинстон Черчилль был премьером, когда Елизавета вступала на престол. Махатма Ганди преподнес ей на свадьбу носовой платок, передав благодарность от Индии.
Она принимала Юрия Гагарина в Букингемском дворце и награждала участников группы «Битлз» орденами Британской империи. Она ездила в гости к маршалу Тито и партийным боссам в Китай, выступала на открытии Олимпийских игр в Монреале и решилась на визит к Папе Римскому – замять неловкость за то, что в 1534 году Генрих VIII основал англиканскую церковь, послав католиков куда подальше. Помимо людей, королева Великобритании любила лошадей и собак породы корги, которые стали прочно ассоциироваться с ее образом в массовой культуре.
В 1980-е годы частная жизнь ее детей отличалась скандальностью и пользовалась вниманием желтой прессы. Этим королева заплатила за свою лояльность к переменам и готовность участвовать в том, что невозможно предотвратить. В 1990-е на фоне череды несчастий от пожара в Виндзорском замке до гибели принцессы Дианы, которую народ любил, а королева, разумеется, не любила, правящий дом шатался и скрипел. На него выделялось все меньше денег, а в прессе систематически появлялась критика теневых законодательных прав, которые все еще оставались в распоряжении монархии.
Все постепенно улеглось в 2000-е годы. «Золотой юбилей», или 50 лет на троне, праздновался в 2002 году с размахом, но без неприличных расходов, хотя полевевшая британская общественность считала иначе. Принц Чарльз – нынешний король Карл III – с облегчением женился на Камилле Паркер Боулз. Президент России Владимир Путин в 2003 году опоздал на прием в Вестминстерский дворец на 14 минут, чем изрядно всех развлек. Газеты типа отважной The Guardian продолжали искать следы влияния монархии на принятие законов, но это тоже стало, скорее, рутинной практикой.
Последнее свое десятилетие на троне Елизавета II провела как рекордсменка. Старейшая из правивших, прожившая дольше всех монархов в браке, правившая дольше всех… В мире, построенном на соревновательных принципах, и такие достижения приедаются. Но 8 сентября этот мир ненадолго пришел в себя и с изумлением осознал, как, оказывается, много значила жизнь одного человека. И как теперь пусто на свете без Ее Величества.
Елизавета Александра
• 1926 – родилась в резиденции графа Стратмор в семье герцогов Йоркских.
• 1936 – принцесса, наследница престола своего отца Георга VI.
• 1940 – первое выступление по радио в возрасте 14 лет.
• 1947 – вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского.
• 1948 – рождение сына Чарльза (ныне – король Карл III).
• 1950 – рождение дочери Анны (ныне – Королевская принцесса Анна).
• 1952 – королева Великобритании и Королевств Содружества.
• 1960 – рождение сына Эндрю (ныне – Эндрю, герцог Йоркский).
• 1964 – рождение сына Эдварда (ныне – Эдвард, граф Уэссекский).
• 1970 – первое общение с народом во время визита в Сидней.
• 2009 – королевский прием лидеров стран «Большой двадцатки».
• 2011 – ратификация нового порядка престолонаследования (по старшинству, а не мужскому первородству).