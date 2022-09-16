Омикрон обходит экспресс-тесты

Было обнаружено, что эффективность назальных тестов и способность обнаруживать штамм омикрон снизилась: с 87 до 81 процента для Flowflex, с 80 до 73 процентов для MPBio и с 83 до 70 процентов для Clinitest. Однако отмечается, что снижение было статистически значимым только в случае Clinitest.