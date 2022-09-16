Точность некоторых экспресс-тестов на коронавирус стала хуже в связи с появлением штамма омикрон, пишет Med24.
Омикрон обманывает экспресс-тесты на коронавирус
В ходе исследования исследователи проанализировали действенность трех экспресс-тестов на антигены после появления штамма омикрон – Flowflex (Acon Laboratories), MPBio (MP Biomedicals) и Clinitest (Siemens-Healthineers).
В исследовании Утрехтского университета приняли участие 6497 человек в возрасте 16 лет и старше с симптомами Covid-19.
Было обнаружено, что эффективность назальных тестов и способность обнаруживать штамм омикрон снизилась: с 87 до 81 процента для Flowflex, с 80 до 73 процентов для MPBio и с 83 до 70 процентов для Clinitest. Однако отмечается, что снижение было статистически значимым только в случае Clinitest.
Анализ проб, сделанных путем полоскания горла, показал, что эффективность MPBio увеличилась до 83 процентов, а Clinitest – до 77 процентов.
Исследование было опубликовано в журнале BMJ.