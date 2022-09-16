Остановить войну: миссия выполнима

Комментарий

Формат Рамштайна как метод влияния

МАРТИН ХУРТ, научный сотрудник Центра оборонных исследований

Мартин Хурт Фото: Postimees

На встрече Рамштайн-5 обсуждались риски безопасности Украины, и не только те, которые влияют на США и их союзников. Во встрече, которую провел министр обороны США Ллойд Остин, приняли участие представители около пятидесяти стран, из чего очевидно следует, что нападение России на Украину затрагивает не только европейские, но и другие страны. Формат так называемой контактной группы основан на предыдущем опыте, когда необходимо было координировать усилия стран-доноров для поддержки некоторых нуждающихся стран. Если этого не делать, то либо помощь от разных стран намного больше необходимого, либо могут возникнут пробелы, когда помощь не окажут, хотя ресурсы на нее есть. Так называемая Балтийская группа по содействию безопасности (BALTSEA) также участвовала в создании сил обороны стран Балтии с целью координации предоставления помощи. Встречи в Рамштайне следует рассматривать на фоне двух целей, заявленных Остином. США хотят видеть Украину в будущем суверенной и демократической страной, способной защищать свою территорию. Кроме того, цель США – ослабить Россию, чтобы она не могла атаковать другие страны. Обе эти цели совпадают с интересами Эстонии.