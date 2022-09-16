В четверг, 8 сентября, состоялась очередная, уже пятая встреча в так называемом формате Рамштайн. Именно так стали называть регулярные совещания контактной группы по обороне Украины.
Остановить войну: миссия выполнима
В первые инициатива собраться и обсудить военное вторжение России исходила от министра обороны США Ллойда Остина. Он пригласил представителей сорока стран встретиться на военной базе Рамштайн в Германии для обсуждения долгосрочных потребностей Украины в этой войне, а также после ее окончания. Это включало определение военно-промышленного потенциала партнеров, чтобы понять, чем производители вооружений смогут помочь Украине сейчас и в будущем. Встречи в Рамштайне проходят не под эгидой НАТО, но государства Североатлантического альянса представлены на них в полном составе. В переговорах участвуют также Австралия, Южная Корея, Япония, Израиль, Катар и ряд других стран.
Не танками едиными
По результатам встреч Украина уже получила или будет получать большое количество оружия, но цель консультаций в UDCG состоит далеко не только в том, чтобы просто вооружить Украину, перечень задач гораздо шире.
Просто ограничиться предоставлением помощи невозможно в силу юридических и технических причин – Украина не является членом НАТО. Министр Алексей Резников на платформе Atlantic Council 19 июля отметил, что Рамштайн де-факто является прообразом нового механизма, с помощью которого свободный мир реагирует на вызовы. «Неправильно воспринимать Рамштайн только как ежемесячную встречу, где страны скидываются Украине оружием. Это видимая часть большого процесса, который либо станет успешным, либо нет. Пока оценить сложно. Но сам факт его появления – это огромная победа».
По результатам последней встречи в Рамштайне был опубликован примерный список военной помощи от США, которую получат Украина и страны Восточной Европы уже в ближайшее время. Пентагон опубликовал детализацию пакета помощи, согласно которому Украине выделено оружия на 675 миллионов долларов. Среди прочего в этот пакет вошли легкие 105-миллимитровые гаубицы, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, бронированные автомобили скорой помощи.
Военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин, который находится в Украине, отметил в своем обзоре, что этот набор военной помощи предназначен как раз для контрнаступления. «105-миллиметровые гаубицы – это легкие системы для фронтового боя. Они нужны при стремительном наступлении, так как позволяют быстро развернуть артиллерию и нанести удар. Очень нужны также бронированные машины. Война требует много любой техники – колесной, гусеничной, бронированной». По словам эксперта, Украине сейчас сильно не хватает такой техники. Он также отметил, что обещанные США противорадарные ракеты, которые будут поставлены ВСУ, позволят уничтожать ЗРК противника, в итоге штурмовая авиация и «Байрактары» смогут активно работать.
Рамштайн для Эстонии
На встрече в Рамштайне присутствовал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, Эстония продолжит поддерживать Украину оружием, однако в будущем доля обучения будет увеличиваться.
Министр обороны Ханно Певкур и министр обороны США Ллойд Остин провели двустороннюю встречу, на которой обсудили увеличение присутствия США в Эстонии посредством регулярных ротаций и учений. По мнению Остина, это важный сигнал о продолжающемся присутствии США в регионе для сдерживания на восточном фланге НАТО. «Я призвал все страны последовать примеру Эстонии и в первую очередь увеличить расходы на оборону. Крупные заказы – это самый быстрый и эффективный способ увеличения объемов производства», – отметил министр. Он сообщил, что США выделят два миллиарда долларов для долгосрочных инвестиций в оборонную сферу: миллиард пойдет на укрепление обороны Украины и еще миллиард предназначен для 18 других стран, в том числе для Эстонии.
Комментарий
Формат Рамштайна как метод влияния
МАРТИН ХУРТ, научный сотрудник Центра оборонных исследований
На встрече Рамштайн-5 обсуждались риски безопасности Украины, и не только те, которые влияют на США и их союзников. Во встрече, которую провел министр обороны США Ллойд Остин, приняли участие представители около пятидесяти стран, из чего очевидно следует, что нападение России на Украину затрагивает не только европейские, но и другие страны. Формат так называемой контактной группы основан на предыдущем опыте, когда необходимо было координировать усилия стран-доноров для поддержки некоторых нуждающихся стран. Если этого не делать, то либо помощь от разных стран намного больше необходимого, либо могут возникнут пробелы, когда помощь не окажут, хотя ресурсы на нее есть. Так называемая Балтийская группа по содействию безопасности (BALTSEA) также участвовала в создании сил обороны стран Балтии с целью координации предоставления помощи. Встречи в Рамштайне следует рассматривать на фоне двух целей, заявленных Остином. США хотят видеть Украину в будущем суверенной и демократической страной, способной защищать свою территорию. Кроме того, цель США – ослабить Россию, чтобы она не могла атаковать другие страны. Обе эти цели совпадают с интересами Эстонии.