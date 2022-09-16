Папа римский считает, что страны, которые поставляют оружие Украине для защиты от агрессии РФ, поступают «морально приемлемо», сообщил в четверг украинский новостной канал УНИАН со ссылкой на Радио Свобода и Reuters.
Папа римский: предоставлять Украине оружие для защиты – морально приемлемое решение
«Это политическое решение, которое может быть морально приемлемым. Самооборона – это не только необходимость, но и проявление любви к Родине. Кто не защищает себя, кто ничего не защищает, тот не любит», – сказал папа Франциск.
Его также спросили, должна ли Украина вести переговоры с напавшей на него страной и есть ли «красная черта», после которой можно отказаться от переговоров.
«Это сложная тема, но ничего не следует сбрасывать со счетов. Я бы не исключал диалога с любой из воюющих держав. Даже с агрессором. Иногда приходится вести такой диалог. Это дурно пахнет, но иногда приходится такие вещи делать», – заявил папа римский.
Днем ранее папа Франциск предупредил различных религиозных лидеров, что религия не должна использоваться для «оправдания зла войны», возможно, имея в виду Русскую православную церковь, которая поддержала президента России Владимира Путина во время его неспровоцированного полномасштабного вторжения в Украину.
В среду Франциск также призвал мир не привыкать к войне и сказал, что думает о «дорогой Украине». Об этом заявил Папа во время мессы в Казахстане.
Папа римский подчеркнул, что конфликты следует разрешать не силой, оружием и угрозами, а благословленными небесами и достойными человека средствами, такими как диалог и терпеливые переговоры.
«Я думаю о многих местах, пострадавших от войны, и прежде всего о дорогой Украине. Мы не привыкаем к войне, мы не терпим ее неизбежности. Мы помогаем тем, кто страдает, и требуем, чтобы усилия по достижению мира были настоящими", – сказал религиозный лидер.