История ⟩ Долгая история длинной дистанции: как Эстония стала страной бегунов-любителей

По сей день это единственная олимпийская медаль, выигранная эстонским спортсменом в какой-либо беговой дисциплине. На играх в Париже в 1924 году Лоссманн был знаменосцем эстонской сборной на церемонии открытия и занял в марафоне высокое десятое место. За свою выдающуюся карьеру Лоссманн установил десятки рекордов Российской империи и Эстонии, выиграл несколько престижных забегов в разных странах Европы, а после занимался тренерской работой. В 1944 году Лоссманн эмигрировал в Швецию, где стал работать ювелиром, которым он был по своей изначальной специальности.

Фото: Собрание Вильяндиского музея

Главное – регулярность

В послевоенные годы таллиннский марафон проводился нерегулярно. Менялись названия, организаторы, трасса и время проведения забега. После восстановления независимости уровень проведения этого ключевого массового соревнования стал расти, как и число участников. Сейчас в забегах на разные дистанции участвует до 20 тысяч человек.

Большинство же крупных массовых спортивных соревнований в Эстонии по бегу, велоспорту и лыжам, стабильно проводившихся десятилетиями, берут начало в 1960-1970-х годах. Исключение составляет забег вокруг озера Вильянди, который проходит 1 мая ежегодно по неизменной трассе около 12 километров длиной. Забег впервые провели в 1928 году, ежегодным он стал в 1931 году и не прерывался даже во время Второй мировой войны.