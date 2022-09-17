Осень – это в нашей стране еще и время массовых соревнований по бегу. Крупнейшее из них – Таллиннский марафон – традиционно проходит во вторые выходные сентября. В Эстонии всегда были сильно развиты традиции легкой атлетики, поэтому имеет смысл и нам обратить внимание на историю этой спортивной дисциплины.
История ⟩ Долгая история длинной дистанции: как Эстония стала страной бегунов-любителей
Любой школьник знает, что корни современных легкоатлетических состязаний уходят в античность. Традиционный длинный бег – марафон – проводится в наши дни на 42-километровой дистанции, утвержденной в 1912 году. Современный любительский спорт – это детище XIX века, эпохи модерна, где соединяются воедино романтика покорения новых высот (в прямом и переносном смысле), преодоления себя, товарищеского состязания и единства тела и духа. Первые современные летние олимпийские игры прошли в 1896 году, а первый массовый забег мира – Бостонский марафон – состоялся в 1897-м.
Тогда же, в конце XIX века, появляются люди, для которых спорт сделался основной профессией. Но можем ли мы считать профессиональными спортсменами, например, выдающихся эстонских борцов, которые успешно представляли Российскую империю, а потом и Эстонскую Республику на олимпиадах, а в период между соревнованиями зарабатывали на жизнь цирковыми номерами? Четкое деление на любителей и профессионалов – более позднее явление, когда при тоталитарных режимах начинается огосударствление спорта, а количество выигранных медалей становится показателем национального престижа.
Из Балтийского в Ревель
Считается, что первый марафон на территории Эстонии прошел в 1913 году. Его организовало общество с лаконичным названием «Спорт». Старт был дан в Балтийском порту (ныне город Палдиски) 11 мая (или 29 апреля по старому стилю). Десяти участникам предстояло преодолеть бегом трассу длиной в 38 верст (40,5 км), которая была проложена через современный Харьюский уезд и вела в Муст йыэ, тогда предместье Таллинна, а ныне микрорайон возле зоопарка и Палдиского шоссе. Получается, что трасса современного таллиннского марафона проходит гдето в районе финиша своего далекого предшественника.
Погода стояла жаркая, а мощенное камнем шоссе, по которому проходил бег, не отличалось ровным покрытием, что заметно усложняло и без того нелегкий забег. Освещавшая соревнования газета Postimees особо отмечает участника по фамилии Тыниссон, который бежал босиком, но сошел на середине дистанции (выпуск от 30.04.1913). Победа ушла петербуржцу Шубину со временем 3 часа 23 минуты, а призовые места достались участникам из Риги. Первый эстонский участник, некто Фельдман из Тарту, занял четвертое место и проиграл лидеру почти 50 минут. Еще один участник сошел, поскольку полностью стоптал подошву своей спортивной обуви. Это неудивительно: в то время почти всеми видами спорта занимались в чем-то наподобие чешек, сшитых из тонкой кожи или ткани.
Ювелир-чемпион
Начало было положено, и забег стал ежегодным. В 1917 году его выиграл начинающий бегун Юри Лоссманн, за год до этого ставший чемпионом Российской империи на дистанции в 5000 метров. Лоссманн был ранен во время Первой мировой войны, но и соревнования несколько лет не проводились.
В независимой Эстонии возродили традицию длинных дистанций, а с 1927 года учредили национальный чемпионат. Тем не менее чемпионат проводился не каждый год, и тот же Лоссманн ни разу не выигрывал золото именно на марафонской дистанции. Однако это не помешало ему достичь выдающихся результатов на международной арене: на олимпиаде в бельгийском Антверпене в 1920 году он завоевал серебряную медаль в марафоне.
По сей день это единственная олимпийская медаль, выигранная эстонским спортсменом в какой-либо беговой дисциплине. На играх в Париже в 1924 году Лоссманн был знаменосцем эстонской сборной на церемонии открытия и занял в марафоне высокое десятое место. За свою выдающуюся карьеру Лоссманн установил десятки рекордов Российской империи и Эстонии, выиграл несколько престижных забегов в разных странах Европы, а после занимался тренерской работой. В 1944 году Лоссманн эмигрировал в Швецию, где стал работать ювелиром, которым он был по своей изначальной специальности.
Главное – регулярность
В послевоенные годы таллиннский марафон проводился нерегулярно. Менялись названия, организаторы, трасса и время проведения забега. После восстановления независимости уровень проведения этого ключевого массового соревнования стал расти, как и число участников. Сейчас в забегах на разные дистанции участвует до 20 тысяч человек.
Большинство же крупных массовых спортивных соревнований в Эстонии по бегу, велоспорту и лыжам, стабильно проводившихся десятилетиями, берут начало в 1960-1970-х годах. Исключение составляет забег вокруг озера Вильянди, который проходит 1 мая ежегодно по неизменной трассе около 12 километров длиной. Забег впервые провели в 1928 году, ежегодным он стал в 1931 году и не прерывался даже во время Второй мировой войны.
Стоит отметить, что долгие годы как массовый, так и профессиональный спорт оставался прерогативой мужчин. Например, в Тартуском лыжном марафоне женщины впервые были допущены на старт в 1967 году, самый известный в мире Нью-Йоркский марафон разрешил первым бегуньям участвовать в забеге в 1972 году, а в олимпийскую программу дисциплину «женский марафон» включили лишь в 1984 году. Впрочем, это уже совсем другая история.