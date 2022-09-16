Eesti Energia обещает помочь крупным потребителям зафиксировать цену

«Мы все чаще наблюдаем крайнюю волатильность на рынках энергии. Когда расходы на электроэнергию составляют значительную часть коммерческих расходов, такая волатильность может поставить под вопрос всю предпринимательскую деятельность. В Эстонии много предприятий, которые никоим образом не снизили риск цен на энергоносители и поэтому находятся во власти рынков», – пояснила член правления Агнес Роос.

Роос подчеркивает, что компания предлагала фиксированные пакеты до сих пор, будет предлагать их сегодня и в будущем. «Для каждого крупного клиента подход индивидуальный и гибкий. Это означает, что также можно зафиксировать часть потребления, ровно столько, сколько хочет клиент. Сегодня мы должны учитывать, что из-за энергетического кризиса эта фиксированная цена не так выгодна, как полтора года назад, но все же позволяет предложить предприятиям чувство уверенности», – добавила Роос.

Сегодня бизнес-клиентами Eesti Energia с фиксированными ценами, являются крупные потребители из различных секторов. «Среди наших бизнес-клиентов с фиксированной ценой мясная, молочная и хлебопекарная отрасли, а также клиенты из перерабатывающей промышленности и государственного сектора», – сказала Роос. «Из крупных бизнес-клиентов с годовым потреблением более 1000 МВтч 300 зафиксировали цену для себя – их объем потребления составляет 40% всех бизнес-клиентов».

Кроме того, Роос подтвердила, что клиенты Eesti Energia могут быть уверены, что при выборе фиксированного пакета цена не изменится в течение срока действия договора. «Как надежный энергетический партнер мы не отказываемся от своих обещаний», – объяснила она.