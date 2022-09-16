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Зарплаты высокопоставленных госслужащих резко вырастут

Смотрите, насколько!
Тарво Мадсен Маргус Ярв
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Зарплаты высокопоставленных госслужащих резко вырастут
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Предпологается, что зарплата высокопоставленных государственных служащих, таких как председатель Верховного суда Виллу Кыве, премьер-министр Кая Каллас, президент Алар Карис и председатель Рийгикогу Юри Ратас, вырастет более чем на 1000 евро.
Предпологается, что зарплата высокопоставленных государственных служащих, таких как председатель Верховного суда Виллу Кыве, премьер-министр Кая Каллас, президент Алар Карис и председатель Рийгикогу Юри Ратас, вырастет более чем на 1000 евро. Фото: Kollaaž

В следующем году высокопоставленных государственных служащих ждет резкое повышение зарплаты, потому что согласно принятому много лет назад закону их зарплата регулярно индексируется.

Законом установлено, что заработная плата высших государственных служащих увеличивается каждый год в апреле в соответствии с размером поступлений от страховой пенсионной части социального налога за предыдущий год, т.е. роста заработной платы и инфляции. 80 процентов увеличения связано с повышением заработной платы в предыдущем году и 20 процентов с повышением цен.

На данный момент невозможно точно оценить изменение заработной платы высокопоставленных государственных служащих, но Postimees рассчитал примерный размер повышения на основе самых свежих доступных данных. Поскольку за 2022 год есть данные о росте заработной платы только за восемь месяцев, то при расчете процентов мы проводили сравнение с тем же периодом прошлого года.

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