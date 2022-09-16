Зарплаты высокопоставленных госслужащих резко вырастут

Законом установлено, что заработная плата высших государственных служащих увеличивается каждый год в апреле в соответствии с размером поступлений от страховой пенсионной части социального налога за предыдущий год, т.е. роста заработной платы и инфляции. 80 процентов увеличения связано с повышением заработной платы в предыдущем году и 20 процентов с повышением цен.