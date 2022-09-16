Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не оставил без внимания новость о том, что в освобожденном украинском Изюме было обнаружено массовое захоронение.
Рейнсалу о массовом захоронении в Изюме: цена агрессии для России должна быть как можно выше
«Вчера вечером мы получили еще одну ужасающую новость о военных преступлениях России – в освобожденном от россиян Изюме в Харьковской области было обнаружено массовое захоронение», – приводит слова Рейнсалу пресс-служба МИД ЭР.
«Изюм – это город размером с Пярну, с населением 45 000 человек. На данный момент на месте захоронения обнаружено более 400 тел, среди которых большое количество мирных жителей», - добавил министр.
«Россия нарушила все принципы и соглашения международного права и несет ответственность за выплаты репараций. Мы несем моральную ответственность за привлечение к ответственности военных преступников. От этого зависит доверие к мировому порядку, основанному на правилах», - сказал Рейнсалу.
«При этом цена агрессии должна быть как можно выше для России. Мы продолжим работу со странами-единомышленниками, чтобы как можно скорее принять восьмой пакет санкций», – подытожил министр.