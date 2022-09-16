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Рейнсалу о массовом захоронении в Изюме: цена агрессии для России должна быть как можно выше

rus.postimees.ee
Рейнсалу о массовом захоронении в Изюме: цена агрессии для России должна быть как можно выше
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Kermo Benrot

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не оставил без внимания новость о том, что в освобожденном украинском Изюме было обнаружено массовое захоронение.

«Вчера вечером мы получили еще одну ужасающую новость о военных преступлениях России – в освобожденном от россиян Изюме в Харьковской области было обнаружено массовое захоронение», – приводит слова Рейнсалу пресс-служба МИД ЭР.

«Изюм – это город размером с Пярну, с населением 45 000 человек. На данный момент на месте захоронения обнаружено более 400 тел, среди которых большое количество мирных жителей», - добавил министр.

«Россия нарушила все принципы и соглашения международного права и несет ответственность за выплаты репараций. Мы несем моральную ответственность за привлечение к ответственности военных преступников. От этого зависит доверие к мировому порядку, основанному на правилах», - сказал Рейнсалу.

«При этом цена агрессии должна быть как можно выше для России. Мы продолжим работу со странами-единомышленниками, чтобы как можно скорее принять восьмой пакет санкций», – подытожил министр.

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