Туманное будущее Пярнуской больницы: персонал попросили использовать аппаратуру экономнее

В то же время потребление электроэнергии больницей на протяжении многих лет остается относительно стабильным, держась на уровне шести гигаватт в год.

Несколько лет назад больница покупала электроэнергию по биржевой цене, но в 2020 году был проведен анализ рисков, где одним из рисков было указано колебание биржевой цены. В результате больница заключила новый договор с фиксированной ценой, срок действия которого истек этим летом.