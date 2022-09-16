Пярнуская больница находится в затруднительном положении в связи с высокими счетами за электроэнергию, стоимость которой за год выросла более чем в десять раз.
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Туманное будущее Пярнуской больницы: персонал попросили использовать аппаратуру экономнее
Туманное будущее Пярнуской больницы: персонал попросили использовать аппаратуру экономнее
В то же время потребление электроэнергии больницей на протяжении многих лет остается относительно стабильным, держась на уровне шести гигаватт в год.