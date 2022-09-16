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Туманное будущее Пярнуской больницы: персонал попросили использовать аппаратуру экономнее

Кати Саагим
Туманное будущее Пярнуской больницы: персонал попросили использовать аппаратуру экономнее
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Из-за высоких счетов за электроэнергию в Пярнуской больнице ничео не осталось незавершенным.
Из-за высоких счетов за электроэнергию в Пярнуской больнице ничео не осталось незавершенным. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Пярнуская больница находится в затруднительном положении в связи с высокими счетами за электроэнергию, стоимость которой за год выросла более чем в десять раз.

В то же время потребление электроэнергии больницей на протяжении многих лет остается относительно стабильным, держась на уровне шести гигаватт в год.

Несколько лет назад больница покупала электроэнергию по биржевой цене, но в 2020 году был проведен анализ рисков, где одним из рисков было указано колебание биржевой цены. В результате больница заключила новый договор с фиксированной ценой, срок действия которого истек этим летом.

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