Орехи вкусны и питательны. Среди нас есть заядлые любители семечек, а есть утонченные фисташколюбы и мастера по обжарке арахиса в домашних условиях. В магазинах большой выбор самых разных орехов – от арахиса до пекана, от кешью до макадамии. А фундук и миндаль? А кедровые орешки и бразильские орехи?
Ядра – чистый изумруд: как выбрать самые вкусные орехи?
В любом магазине, а также на рынках круглый год можно купить орехи и на развес, и в упаковках с довольно продолжительным сроком хранения. Однако специалисты считают, что вкус этих плодов в процессе хранения может меняться. Поэтому, выбирая орехи, будьте внимательны.
«Орехи не должны быть горькими или кислыми, поломанными или раскрошенными. Прогорклые орехи имеют неприятный запах и вкус жира», – говорит специалист по качеству фирмы-импортера орехов Arimex Вайда Прокопимиене.
Орехи портятся как раз из-за содержания в них ценных пищевых жиров, которые довольно быстро окисляются. «Советую избегать мягких, потемневших или сморщенных орехов. Испорченные орехи вредны для здоровья, – считает терапевт по питанию и преподаватель Трийн Муйсте. – Кроме того, я советую не употреблять пережаренные или пересоленные орехи, поскольку они могут способствовать образованию так называемого плохого холестерола».
Когда орехи продаются на развес, подозрительные ядра можно не брать, особенно если вы покупаете орехи в отделе самообслуживания. Но лучше выбирать их в скорлупе. «Срок хранения орехов без скорлупы меньше, так как они уже прошли термическую обработку. Добросовестные производители используют упаковку со специальной защитной средой, которая обеспечивает их отличный вкус и внешний вид, а также сдерживает развитие вредителей», – объясняет эксперт Прокопимиене.
По словам Муйсте, самую большую пользу орехи приносят, если потреблять их в сыром виде и не более горсти в день. Для получения максимальной пользы рекомендуется орехи вымачивать, но большинство любит хрустящие обжаренные ядрышки. «Обжаривайте орехи сами! Я советую лакомиться ими в сочетании с фруктами и добавлять в смути или каши», – рекомендует терапевт по питанию.
Ядра фундука должны быть светлыми, однородными по цвету и без пятен. Это же относится и к кедровым орешкам. Орехи надо хранить в закрытой банке или коробке в прохладном и сухом месте. «Чтобы избежать окисления ореховых жиров, сразу после вскрытия упаковки поместите орехи в герметичные емкости. Правильный срок хранения большинства видов орехов – от трех до шести месяцев. И лучше хранить их в холодильнике», – подчеркивает эксперт по качеству Arimex.
Кешью
Орех кешью должен быть светлым и гладким, без пятен. Если в упаковке много расколотых орехов, это свидетельствует о плохом качестве. Индийские орехи должны быть сладковатыми, хрустящими и не слишком мягкими. Некачественные орехи могут иметь привкус и запах рыбы либо гари, причиной чего может быть неправильный производственный процесс.
Фисташки
Ядро фисташки хорошего качества само раскалывает оболочку. Ядро раскрытой механическим способом фисташки еще недозрело, имеет другой вкус, а само значительно меньше скорлупы. Внутри ядрышко спелой фисташки должно быть ярко-зеленым.
Грецкие орехи
Неочищенные грецкие орехи надо выбирать, обращая внимание на цвет скорлупы. И хоть орехи со светлой скорлупой могут казаться красивее, их зачастую обрабатывают химикатами, поэтому они не всегда полезны. Очищенные грецкие орехи быстро становятся прогорклыми, поэтому важно держать их в плотно закрытых емкостях, в прохладном и желательно темном месте.
Арахис
Если вы хотите приобрести арахис в скорлупе, то орехи должны быть целыми, без плесени и пятен. Старые орехи выдает неприятный запах и вкус застоявшегося жира. Поэтому большинство предпочитает покупать очищенный или даже обжаренный арахис.