Ядра – чистый изумруд: как выбрать самые вкусные орехи?

Ядра фундука должны быть светлыми, однородными по цвету и без пятен. Это же относится и к кедровым орешкам. Орехи надо хранить в закрытой банке или коробке в прохладном и сухом месте. «Чтобы избежать окисления ореховых жиров, сразу после вскрытия упаковки поместите орехи в герметичные емкости. Правильный срок хранения большинства видов орехов – от трех до шести месяцев. И лучше хранить их в холодильнике», – подчеркивает эксперт по качеству Arimex.

Кешью

Кешью. Фото: Shutterstock

Орех кешью должен быть светлым и гладким, без пятен. Если в упаковке много расколотых орехов, это свидетельствует о плохом качестве. Индийские орехи должны быть сладковатыми, хрустящими и не слишком мягкими. Некачественные орехи могут иметь привкус и запах рыбы либо гари, причиной чего может быть неправильный производственный процесс.

Фисташки

Фисташки. Фото: Shutterstock

Ядро фисташки хорошего качества само раскалывает оболочку. Ядро раскрытой механическим способом фисташки еще недозрело, имеет другой вкус, а само значительно меньше скорлупы. Внутри ядрышко спелой фисташки должно быть ярко-зеленым.

Грецкие орехи

Грецкие орехи. Фото: Shutterstock

Неочищенные грецкие орехи надо выбирать, обращая внимание на цвет скорлупы. И хоть орехи со светлой скорлупой могут казаться красивее, их зачастую обрабатывают химикатами, поэтому они не всегда полезны. Очищенные грецкие орехи быстро становятся прогорклыми, поэтому важно держать их в плотно закрытых емкостях, в прохладном и желательно темном месте.

Арахис

Арахис. Фото: Shutterstock

Если вы хотите приобрести арахис в скорлупе, то орехи должны быть целыми, без плесени и пятен. Старые орехи выдает неприятный запах и вкус застоявшегося жира. Поэтому большинство предпочитает покупать очищенный или даже обжаренный арахис.