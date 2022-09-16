Отсидевший за изнасилование Емельяненко рассказал о скорой женитьбе

«Собираюсь жениться. Супруга меня простила, вроде мы помирились. Я одумался, перестал хулиганить, остепенился. Она смотрела, приглядывалась. А потом пошла навстречу, согласилась пойти в загс. Сначала сроки какие-то установила, но потом увидела, что я всерьез взялся за ум, и сроки куда-то исчезли», — сказал Емельяненко.

40-летний спортсмен добавил, что ему осталось дождаться возможности пойти в загс и расписаться и он собирается сделать это после следующего боя.

Последний поединок Емельяненко провел в ноябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights 106, проиграв Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. В активе спортсмена 28 побед и девять поражений, один бой завершился вничью.

19 мая 2015 года Емельяненко был осужден на 4,5 года лишения свободы за изнасилование. В октябре 2016 года был условно-досрочно освобожден, после чего продолжил карьеру.