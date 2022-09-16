Эстония становится страной равновесия

«В прошлом году отзывы школ были исключительно позитивными, поэтому финансирующие проект фонд Aitan lapsi и бренд Mesikäpp решили его продолжить – интерес к такой игровой физической активности и стропохождению оказался неожиданно высоким. Во многих школах дети на перемене стоят в очереди к стропам, а трава под ними протоптана», – рассказал один из известнейших слэклайнеров в Эстонии, инициатор проекта Таури-Вильяр Вахесаар.

«В сентябре каждый день будет добавляться две-три новые школы, а к концу месяца количество трасс увеличится до 150, то есть всего за два года мы оборудуем ими треть школ Эстонии. В результате будет поставлен рекорд Европы, и мы сможем со всей уверенностью утверждать, что Эстония стала страной слэклайна», – добавил Вахесаар.

Всеэстонский проект реализуется уже второй год при сотрудничестве программы лаборатории движения Тартуского университета «Школа, зовущая двигаться», благотворительного фонда Aitan Lapsi и одного из известнейших эстонских брендов Mesikäpp. Цель проекта – охватить все уголки Эстонии и, прежде всего, поощрить и воодушевить тех, кто сегодня двигается мало. Инициатива призвана помочь детям двигаться – посредством игровой, социальной и развлекательной физической активности.

Обновленные уроки физкультуры поддерживают привнесение в школы различных стилей жизни и способов активного проведения досуга: важно, чтобы ученик мог использовать выученное в школе и за ее пределами. Учителя и ученики могут использовать трассы для слэклайна на уроках движения, а на перемене или во внешкольное время они могут использоваться для самостоятельного развития ловкости и координации.