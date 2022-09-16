В продолжение прошлогодней традиции в школьных дворах будет установлено 75 дополнительных трасс для слэклайна (стропохождения). Таким образом за два года стропами будет обеспечена треть школ Эстонии, что, насколько известно, является европейским рекордом.
Эстония становится страной равновесия
«В прошлом году отзывы школ были исключительно позитивными, поэтому финансирующие проект фонд Aitan lapsi и бренд Mesikäpp решили его продолжить – интерес к такой игровой физической активности и стропохождению оказался неожиданно высоким. Во многих школах дети на перемене стоят в очереди к стропам, а трава под ними протоптана», – рассказал один из известнейших слэклайнеров в Эстонии, инициатор проекта Таури-Вильяр Вахесаар.
«В сентябре каждый день будет добавляться две-три новые школы, а к концу месяца количество трасс увеличится до 150, то есть всего за два года мы оборудуем ими треть школ Эстонии. В результате будет поставлен рекорд Европы, и мы сможем со всей уверенностью утверждать, что Эстония стала страной слэклайна», – добавил Вахесаар.
Всеэстонский проект реализуется уже второй год при сотрудничестве программы лаборатории движения Тартуского университета «Школа, зовущая двигаться», благотворительного фонда Aitan Lapsi и одного из известнейших эстонских брендов Mesikäpp. Цель проекта – охватить все уголки Эстонии и, прежде всего, поощрить и воодушевить тех, кто сегодня двигается мало. Инициатива призвана помочь детям двигаться – посредством игровой, социальной и развлекательной физической активности.
Обновленные уроки физкультуры поддерживают привнесение в школы различных стилей жизни и способов активного проведения досуга: важно, чтобы ученик мог использовать выученное в школе и за ее пределами. Учителя и ученики могут использовать трассы для слэклайна на уроках движения, а на перемене или во внешкольное время они могут использоваться для самостоятельного развития ловкости и координации.
Трассы для слэклайна вместе со вспомогательными канатами и инструкциями по использованию в школах Эстонии устанавливает Slackline.ee. Кроме того, предприятие организует краткое обучение для учителей физкультуры и всех желающих. Для школ также подготовлены специальные обучающие видеоролики.