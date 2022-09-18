Вера идет в ресторан ⟩ В чем соль Salt?

Вот на дальний стол понесли красоту, приготовленную явно из говядины. Оказалось, что это новое блюдо: татаки из маринованной в десертном вине говядины с gomashio, сезамом, кориандром, соусом yuzuponzu и томатно-чесночной сальсой. Блюдо явно рассчитано на двоих, а то и на троих. И что вы думаете, удалось попробовать кусочек: мясо тает во рту, соус пряный и острый. Вся Азия в одной тарелке!

Новое блюдо – татаки из черного ангуса со сложным азиатским соусом. Фото: salt

Если в Salt просто сидеть и смотреть по сторонам, то можно и не обедать: нанюхаешься, как ходжа Насреддин, и вроде как сыт. Осьминог на гриле, как говорят, хорош: держится в меню все десять лет. Но что я, осьминога, что ли, не ела! Тем более он покрыт какими-то странными хлопьями под названием стружка bonito. Наконец выбор сделан: я решилась на… японский омлет, а впридачу – десерт.

Понравившийся мне острый и сытный японский омлет выглядит совсем не фотогенично. Фото: Вера Копти