Итак, получено задание: посетить ресторан, ознакомиться с меню, пообедать или поужинать. А также оценить не только вкус блюд, но и обслуживание, интерьер, чистоту. А если удастся пообщаться с шеф-поваром или владельцем заведения, то задать ему несколько каверзных вопросов. Мы запускаем серию статей об эстонских ресторанах под названием «Вера идет в ресторан»!
Вера идет в ресторан ⟩ В чем соль Salt?
Первый ресторан в нашем списке – Salt. Он известен не только своей особенной кухней, но и атмосферой. Недавно ресторан отметил свое десятилетие.
Пообедаем?
Я решила пойти туда на обед. Итак, жилой дом на углу улиц Вазе и Фельманни. Вывески на фасаде нет. На улице несколько столиков, официант выныривает откуда-то снизу. Интересуюсь, есть ли место в зале. Место нашлось. Спускаюсь по крутым ступенькам и попадаю в небольшой, битком набитый зал, по которому снуют официанты. Кухня открытая и очень маленькая, отделенная от зала стеллажом, заставленным банками и коробками. В роли бара и кассы – другой стеллаж, установленный поперек. Вижу молодежь, людей под сорок, у входа что-то самозабвенно поглощают четыре подружки-пенсионерки...
Официант стелет на стол бумажную салфетку с логотипом заведения, мгновенно приносит меню, стакан и бутылку воды. Честно говоря, я шла на дневное предложение, вычитанное в Facebook: лапша по-малазийски с говядиной, сладким перцем и капустой пак-чой. Но… опоздала! К 13:00 блюдо дня успели съесть. «Да, на обед к нам лучше приходить до часу», – советует официант.
Плюсы и минусы
Три плюса
• Необычное меню, вкусная еда.
• Неформальная обстановка.
• Профессиональное дружелюбное обслуживание.
Три минуса
• Нет вывески, трудно найти.
• Лестница вниз слишком крута.
• Теснота в зале.
Вкусы Азии
Что ж, углубляюсь в меню и оказываюсь в пучине какой-то странной азиатской кухни: названия блюд вроде известные, а вот незнакомые соусы и приправы к ним вызывают желание забраться в Google. Ароматы, распространяющиеся с открытой кухни, и тарелки с непонятной едой вызывают желание попробовать все меню сразу.
Вот на дальний стол понесли красоту, приготовленную явно из говядины. Оказалось, что это новое блюдо: татаки из маринованной в десертном вине говядины с gomashio, сезамом, кориандром, соусом yuzuponzu и томатно-чесночной сальсой. Блюдо явно рассчитано на двоих, а то и на троих. И что вы думаете, удалось попробовать кусочек: мясо тает во рту, соус пряный и острый. Вся Азия в одной тарелке!
Если в Salt просто сидеть и смотреть по сторонам, то можно и не обедать: нанюхаешься, как ходжа Насреддин, и вроде как сыт. Осьминог на гриле, как говорят, хорош: держится в меню все десять лет. Но что я, осьминога, что ли, не ела! Тем более он покрыт какими-то странными хлопьями под названием стружка bonito. Наконец выбор сделан: я решилась на… японский омлет, а впридачу – десерт.
В меню этот омлет назывался красиво: Osaka stiilis Jaapani omlett okonomyaki. Google подсказал, что «окономияки» – это все, что найдется дома, а стиль Осака означает, что яйца смешиваются с капустой и другими ингредиентами как бог на душу положит и запекаются, как обычный омлет. Сверху омлет был полит двумя соусами и покрыт той же самой непонятной стружкой, которая оказалась хлопьями сушеного тунца. Очень острое блюдо. Но, должна вам сказать, что если я еще раз приду в Salt, то закажу именно этот омлет. А вот шоколадно-кофейный чизкейк с гранитой из беллини показался тяжеловатым. Или не надо было его заказывать после сытного острого омлета?
Блиц-интервью
Тийна Кыресоо: мы создали свой мир
– В чем секрет популярности Salt?
– Нам исполнилось десять лет, за это время удалось создать свой мир азиатской кухни. Я много путешествую и с каждого континента – будь то Азия или Латинская Америка – привожу новые идеи, которые мы затем учитываем при составлении меню. А атмосфера у нас, как в Южной Европе: гости чувствуют себя свободно и раскованно. Думаю, это тоже привлекает.
– Как вы справляетесь с кризисом?
– Ковид мы пережили. У нас отличные официанты, но больше взять на работу некого: так называемое поколение снежинок не хочет идти работать в рестораны. Плюс выросли тарифы на электроэнергию, и мы вынуждены поднять цены на наши блюда. К счастью, не на много.
– Почему вас не видно с улицы? Где вывеска?
– Мы находимся в полуподвале жилого дома. Десять лет назад сюда было страшно зайти, мы привели место в порядок и создали уют по своему вкусу. Но не все жители дома этим довольны. Пришлось ограничиться маленькой вывеской в одном из окон. Зато по вечерам она светится!
Словарь дилетанта
• Gomashio – сухая приправа, изготовленная из смеси кунжута и соли.
• Соус yuzu-ponzu – японский соус из соевого соуса, бульона даси и сока цитруса юзу.
• Okonomyaki – японская лепешка с яйцом и капустой, смазанная специальным соусом и посыпанная bonito.
• Bonitо – стружка сухой рыбы семейства тунцовых.