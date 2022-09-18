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Вера идет в ресторан ⟩ В чем соль Salt?

Вера Копти
В чем соль Salt?
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Атмосфера в ресторане Salt демократичная: когда заняты все места, в зале становится тесновато и даже шумно, но гостям это, похоже, нравится.
Атмосфера в ресторане Salt демократичная: когда заняты все места, в зале становится тесновато и даже шумно, но гостям это, похоже, нравится. Фото: Вера Копти

Итак, получено задание: посетить ресторан, ознакомиться с меню, пообедать или поужинать. А также оценить не только вкус блюд, но и обслуживание, интерьер, чистоту. А если удастся пообщаться с шеф-поваром или владельцем заведения, то задать ему несколько каверзных вопросов. Мы запускаем серию статей об эстонских ресторанах под названием «Вера идет в ресторан»!

Первый ресторан в нашем списке – Salt. Он известен не только своей особенной кухней, но и атмосферой. Недавно ресторан отметил свое десятилетие.

Пообедаем?

Я решила пойти туда на обед. Итак, жилой дом на углу улиц Вазе и Фельманни. Вывески на фасаде нет. На улице несколько столиков, официант выныривает откуда-то снизу. Интересуюсь, есть ли место в зале. Место нашлось. Спускаюсь по крутым ступенькам и попадаю в небольшой, битком набитый зал, по которому снуют официанты. Кухня открытая и очень маленькая, отделенная от зала стеллажом, заставленным банками и коробками. В роли бара и кассы – другой стеллаж, установленный поперек. Вижу молодежь, людей под сорок, у входа что-то самозабвенно поглощают четыре подружки-пенсионерки...

Официант стелет на стол бумажную салфетку с логотипом заведения, мгновенно приносит меню, стакан и бутылку воды. Честно говоря, я шла на дневное предложение, вычитанное в Facebook: лапша по-малазийски с говядиной, сладким перцем и капустой пак-чой. Но… опоздала! К 13:00 блюдо дня успели съесть. «Да, на обед к нам лучше приходить до часу», – советует официант.

Плюсы и минусы

Три плюса

• Необычное меню, вкусная еда.

• Неформальная обстановка.

• Профессиональное дружелюбное обслуживание.

Три минуса

• Нет вывески, трудно найти.

• Лестница вниз слишком крута.

• Теснота в зале.

Вкусы Азии

Что ж, углубляюсь в меню и оказываюсь в пучине какой-то странной азиатской кухни: названия блюд вроде известные, а вот незнакомые соусы и приправы к ним вызывают желание забраться в Google. Ароматы, распространяющиеся с открытой кухни, и тарелки с непонятной едой вызывают желание попробовать все меню сразу.

Вот на дальний стол понесли красоту, приготовленную явно из говядины. Оказалось, что это новое блюдо: татаки из маринованной в десертном вине говядины с gomashio, сезамом, кориандром, соусом yuzuponzu и томатно-чесночной сальсой. Блюдо явно рассчитано на двоих, а то и на троих. И что вы думаете, удалось попробовать кусочек: мясо тает во рту, соус пряный и острый. Вся Азия в одной тарелке!

Новое блюдо – татаки из черного ангуса со сложным азиатским соусом.
Новое блюдо – татаки из черного ангуса со сложным азиатским соусом. Фото: salt

Если в Salt просто сидеть и смотреть по сторонам, то можно и не обедать: нанюхаешься, как ходжа Насреддин, и вроде как сыт. Осьминог на гриле, как говорят, хорош: держится в меню все десять лет. Но что я, осьминога, что ли, не ела! Тем более он покрыт какими-то странными хлопьями под названием стружка bonito. Наконец выбор сделан: я решилась на… японский омлет, а впридачу – десерт.

Понравившийся мне острый и сытный японский омлет выглядит совсем не фотогенично.
Понравившийся мне острый и сытный японский омлет выглядит совсем не фотогенично. Фото: Вера Копти

В меню этот омлет назывался красиво: Osaka stiilis Jaapani omlett okonomyaki. Google подсказал, что «окономияки» – это все, что найдется дома, а стиль Осака означает, что яйца смешиваются с капустой и другими ингредиентами как бог на душу положит и запекаются, как обычный омлет. Сверху омлет был полит двумя соусами и покрыт той же самой непонятной стружкой, которая оказалась хлопьями сушеного тунца. Очень острое блюдо. Но, должна вам сказать, что если я еще раз приду в Salt, то закажу именно этот омлет. А вот шоколадно-кофейный чизкейк с гранитой из беллини показался тяжеловатым. Или не надо было его заказывать после сытного острого омлета?

Блиц-интервью

Тийна Кыресоо: мы создали свой мир

Хозяйка ресторана Salt Тийна Кыресоо.
Хозяйка ресторана Salt Тийна Кыресоо. Фото: личный архив

– В чем секрет популярности Salt?

– Нам исполнилось десять лет, за это время удалось создать свой мир азиатской кухни. Я много путешествую и с каждого континента – будь то Азия или Латинская Америка – привожу новые идеи, которые мы затем учитываем при составлении меню. А атмосфера у нас, как в Южной Европе: гости чувствуют себя свободно и раскованно. Думаю, это тоже привлекает.

– Как вы справляетесь с кризисом?

– Ковид мы пережили. У нас отличные официанты, но больше взять на работу некого: так называемое поколение снежинок не хочет идти работать в рестораны. Плюс выросли тарифы на электроэнергию, и мы вынуждены поднять цены на наши блюда. К счастью, не на много.

– Почему вас не видно с улицы? Где вывеска?

– Мы находимся в полуподвале жилого дома. Десять лет назад сюда было страшно зайти, мы привели место в порядок и создали уют по своему вкусу. Но не все жители дома этим довольны. Пришлось ограничиться маленькой вывеской в одном из окон. Зато по вечерам она светится!

Неприметную вывеску на фасаде можно и не заметить.
Неприметную вывеску на фасаде можно и не заметить. Фото: Вера Копти

Словарь дилетанта

• Gomashio – сухая приправа, изготовленная из смеси кунжута и соли.

• Соус yuzu-ponzu – японский соус из соевого соуса, бульона даси и сока цитруса юзу.

• Okonomyaki – японская лепешка с яйцом и капустой, смазанная специальным соусом и посыпанная bonito.

• Bonitо – стружка сухой рыбы семейства тунцовых.

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