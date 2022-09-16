«Дорогой политик, удели семь минут за утренним кофе в поместье Вихула и посмотри это видео», – пишет Спасательный департамент в своем обращении в Facebook, в котором сами спасатели сообщают, что для покрытия ежедневных расходов их зарплаты просто не хватает.
ВИДЕО ⟩ «Эти дураки все равно придут на работу»: спасатели просят правительство наконец-то поднять им зарплату
«Нас беспокоит, что никто ничего не делает, никто не повышает нам зарплату, мы всегда последние в очереди, – говорят спасатели. – Отношение такое, что, мол, денег мы им не дадим, а эти дураки все равно придут на работу».
Спасатели подчеркивают, что говорить о 10-процентной прибавке зарплаты нет смысла, это будет просто как дразнилка. При нынешней зарплате большинству спасателей, чтобы сводить концы с концами приходится работать на нескольких работах: «Людей, которые живут только на зарплату спасателя, очень мало. Зарплата спасателя покрывает лишь половину ежедневных расходов».
«Каждая партия обещает поднять зарплату, но когда в итоге получаешь ее, то прибавка составляет лишь шесть процентов», – говорит спасатель Янно Паюпуу.
«В добавок огорчает то, что прибавка к зарплате всегда происходит за счет чего-то. Например, за счет ликвидации спасательной команды или потери рабочих мест в конторе. Действительно ли это рост зарплаты или все же экономия внутреннего ресурса?» – задается вопросом спасатель Холгер Энок.
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