ВИДЕО ⟩ «Эти дураки все равно придут на работу»: спасатели просят правительство наконец-то поднять им зарплату

«Нас беспокоит, что никто ничего не делает, никто не повышает нам зарплату, мы всегда последние в очереди, – говорят спасатели. – Отношение такое, что, мол, денег мы им не дадим, а эти дураки все равно придут на работу».

Спасатели подчеркивают, что говорить о 10-процентной прибавке зарплаты нет смысла, это будет просто как дразнилка. При нынешней зарплате большинству спасателей, чтобы сводить концы с концами приходится работать на нескольких работах: «Людей, которые живут только на зарплату спасателя, очень мало. Зарплата спасателя покрывает лишь половину ежедневных расходов».

«Каждая партия обещает поднять зарплату, но когда в итоге получаешь ее, то прибавка составляет лишь шесть процентов», – говорит спасатель Янно Паюпуу.

«В добавок огорчает то, что прибавка к зарплате всегда происходит за счет чего-то. Например, за счет ликвидации спасательной команды или потери рабочих мест в конторе. Действительно ли это рост зарплаты или все же экономия внутреннего ресурса?» – задается вопросом спасатель Холгер Энок.