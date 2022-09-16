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ВИДЕО ⟩ «Эти дураки все равно придут на работу». Спасатели просят правительство наконец-то поднять зарплату

rus.postimees.ee
«Эти дураки все равно придут на работу». Спасатели просят правительство наконец-то поднять зарплату
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Фото: Foto Päästeameti postitusest

«Дорогой политик, удели семь минут за утренним кофе в поместье Вихула и посмотри это видео», – пишет Спасательный департамент в своем обращении в Facebook, в котором сами спасатели рассказывают, что для покрытия ежедневных расходов зарплаты просто не хватает.

«Что нас беспокоит, так это то, что никто ничего не делает, никто не повышает зарплату, мы всегда последние в очереди», – говорят спасатели. «Отношение такое, что денег не дадим, а эти дураки все равно придут на работу».

Спасатели подчеркивают, что говорить о 10-процентной прибавке зарплаты нет смысла, это будет просто их дразнить. При нынешней зарплате большинству спасателей приходится работать на нескольких работах, чтобы сводить концы с концами. «Людей, которые живут только на зарплату спасителя, очень мало. Зарплата спасателя покрывает лишь половину ежедневных расходов».

«Каждая партия обещает поднять зарплату, но когда в итоге получаешь ее, то прибавка составляет лишь шесть процентов», – говорит спасатель Янно Паюпуу.

«В добавок делает грустным то, что прибавка к зарплате всегда за счет чего-то. Например, за счет закрытия спасательной команды или потери рабочих мест в конторе. Действительно ли это поднятие зарплаты или все это за счет экономии внутреннего ресурса?» – задается вопросом спасатель Холгер Энок.

Видео:

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