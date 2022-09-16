ВИДЕО ⟩ «Эти дураки все равно придут на работу». Спасатели просят правительство наконец-то поднять зарплату

«Что нас беспокоит, так это то, что никто ничего не делает, никто не повышает зарплату, мы всегда последние в очереди», – говорят спасатели. «Отношение такое, что денег не дадим, а эти дураки все равно придут на работу».

Спасатели подчеркивают, что говорить о 10-процентной прибавке зарплаты нет смысла, это будет просто их дразнить. При нынешней зарплате большинству спасателей приходится работать на нескольких работах, чтобы сводить концы с концами. «Людей, которые живут только на зарплату спасителя, очень мало. Зарплата спасателя покрывает лишь половину ежедневных расходов».

«Каждая партия обещает поднять зарплату, но когда в итоге получаешь ее, то прибавка составляет лишь шесть процентов», – говорит спасатель Янно Паюпуу.

«В добавок делает грустным то, что прибавка к зарплате всегда за счет чего-то. Например, за счет закрытия спасательной команды или потери рабочих мест в конторе. Действительно ли это поднятие зарплаты или все это за счет экономии внутреннего ресурса?» – задается вопросом спасатель Холгер Энок.