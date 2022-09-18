Касса по безработице: порядка половины зарегистрировавшихся у нас беженцев нашли работу

Не секрет, что особенно остро для новоприбывших стоят вопросы трудоустройства и жилья. Считается, что для того, чтобы получить здесь работу, беженцу, неизбежно следует считаться с таким явлением как «дауншифтинг» – понижение по карьерной лестнице. Однако представители Кассы по безработицы с таким утверждением не совсем согласны.

«С марта месяца и по сегодняшний день на учет в Кассу по безработице встали порядка 11 тысяч военных беженцев, – приводит цифры представитель Кассы по безработице Татьяна Федорова. – Примерно половина из них ушла с учета. И 75 процентов - это трудоустройство. Я бы сказала, что это красивый показатель».

Таким образом, получается, что несколько тысяч человек нашли работу. Многие из них – как раз по специальности.

«Первым делом человек составляет план своего трудоустройства и в первую очередь ищет работу по тем критериям, которые он сам задает. То есть, если он был директором производства, никто ему не скажет – бери швабру и иди подметай какое-то помещение. В первую очередь рассматриваются места, которые соответствуют его квалификации и его собственным требованиям, умениям и навыкам. И только спустя какое-то время и получая какие-то негативные ответы, если он не хочет развиваться и что-то менять в своей ситуации, ему будут предлагать работы попроще», – подытожила Татьяна Федорова.

Смотрите новый выпуск под названием «Побег» уже в этот понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.