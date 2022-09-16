Страны Балтии и Польша готовят план ускорения синхронизации ЛЭП

Это станет основой для политического решения о более близкой дате синхронизации, чем конец 2025 года, как планируется сейчас.

Об этом сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после встречи в Вильнюсе с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой, сообщает министерство.

«Ускорение синхронизации особенно актуально в условиях военной агрессии России в Украине, так как возрастает вероятность односторонних действий России в отношении энергосистем стран Балтии», – отметил пресс-релизе Крейвис.