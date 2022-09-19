МВД: не получившие временной защиты беженцы могут ходатайствовать о международной

В студии прозвучит история беженца из Украины, который на начало военных действий отдыхал с женой в Египте. Вернуться домой не получилось – воздушное пространство было закрыто. В итоге, мужчина прибыл в Эстонию. Однако, здесь оказалось, временная защита ему не полагается.

Как выяснилось, это не исключительный случай. По оценке представителей Министерства внутренних дел, в такой ситуации следует ходатайствовать о международной защите.

«Действительно, Эстония приняла решения об оформлении статуса временной защиты для тех, кто въехал в нашу страну именно с территории Украины после 24 февраля, когда началась фаза активных военных действий, – сказал вице-канцлер по вопросам внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар. – Для этого есть целый ряд причин: у граждан Украины, у которых есть зарубежный или биометрический паспорт, была и есть возможность приехать в Эстонию, если у них здесь есть работодатель, можно оформить краткосрочное разрешение на работу. Те граждане Украины, которые не квалифицируются как нуждающиеся во временной защите, могут обратиться за международной защитой. И вот как раз такие люди как герой передачи попали в эту сложную ситуацию, когда обратно в Украину уже не вернуться, а временную защиту не получить».

«Почему мы не дает всем гражданам Украины временную защиту. Потому что в Эстонии уже до начала войны работали 16 000 граждан Украины и государство предприняло целый ряд шагов, чтобы эти люди смогли продолжить свою нормальную жизнь в Эстонии без того, чтобы их статус пребывания пришлось переоформлять на статус беженца, в котором они не нуждаются», – продолжил Коммусаар.