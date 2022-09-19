Инфляция в Эстонии почти в три раза превышает среднюю по Европе. Rus.Postimees задался вопросом: можно ли рассматривать домашнее консервирование как способ выживания?
Опрос недели ⟩ Консервирование: устаревшая бессмыслица или хороший способ сэкономить?
ЭЛИЗАБЕТА КОВАЛЕВА, студентка (ТАРТУ)
Мы никогда не знаем, что будет завтра
Традиция делать заготовки в нашей семье сохранилась с давних времен. Думаю, лучше быть готовым к чему-то кризисному. Вот у нас компотов много, сами тушенку делаем. Это мама называет стратегическим запасом. У нас еще и крупы, мука, сахар, масло – все, что имеет долгий срок хранения. Почти все запасы готовим с тем заделом, чтобы потом родственников снабжать, друзей.
ОЛЬГА КОЛИНИЧЕНКО, творческий работник (ТАЛЛИНН)
Что-то заготавливаю до сих пор
Ни мои соседи, ни друзья запасами не занимаются. Мы с мамой когда-то давно консервировали, закручивали в больших количествах. Но сейчас это никому не нужно. Слишком высокие цены на коммуналку, слишком дорогой газ, да и время тратить на это вовсе нет резона. Но минимальные заготовки я делаю. Я покупаю овощи, фрукты по скидкам, парюсь на кухне, потому что для нас важны витамины, и я сама знаю, что в этих банках
СВЕТЛАНА ПИРОГОВА, домохозяйка (ТАЛЛИНН)
Дороже получается, чем по скидкам покупать
Сейчас запасы непопулярно делать. По скидкам покупать все равно дорого, и времени жалко. Я в этом году ничего не закатываю. На электричество такие счета приходят, что заниматься консервацией невыгодно. Лучше найти дополнительный заработок.
КОНСТАНТИН МЯРТС, кораблестроитель (СИЛЛАМЯЭ)
Лучше вторую работу искать
Борьба с кризисом при помощи запасов – дело хорошее, но бесполезное. Вот у нас была большая дача, мы раньше варенье делали, сушили зелень, консервировали. А сейчас время такое, что если посчитать, сколько будет стоить своя банка огурчиков, дешевле в магазине купить. Надо вторую работу искать, а не консервировать.
НИНА ИССИАНОВА, главный инженер (ТАЛЛИНН)
К экономии надо приучать с детства
Я бездомовницей никогда не была. Много закруток делала, запасала всегда. Это не просто традиция, это способ выживания. У нас большой хутор был, все хранили там. Яблоки свежие до следующего урожая были, овощи. И никогда не покупали ничего, вот вам и экономия. Старшая дочь живет в Хорватии, целую машину привозит мне на зиму банок, и я не боюсь никаких цен. Я считаю, если руками умеешь что-то делать и головой работаешь, то всегда можно выход найти.
ЛАЙНЕ ЙОХАННЕС, госслужащий (НАРВА)
Не только выгодно, но и вкусно
Однозначно можно сэкономить. Мне домашние заготовки всегда нравились. Они не только вкуснее магазинных, но и дешевле выходят. Сама я не выращиваю ничего, зато знакомые садоводы часто делятся излишками. На зиму замораживаю ягоды, сырое варенье. Запасы всегда имеются. Если в стране вдруг случится чтото экстраординарное, то месяц-полтора я протяну точно – вдобавок к собственным заготовкам у меня и макароны, и крупы, и еще много чего наперед куплено.
ПЕЭТЕР КРУУЗЕМЕНТ, пенсионер (ТАЛЛИНН)
Запасы для эстонца – это традиция
А вы что думаете, от кризиса средства нету? Если у человека есть руки, ноги и голова, то уж огород-то он вскопает. Запасы для эстонца – это культура, традиция жизни. Картофель, свекла, морковь – все это на зиму. Яблоки мочить, капусту квасить, всегда так было и будет у настоящего хозяина. А моду завели с этими газонами те, кому работать лень, кто не думает о завтрашнем дне. У кого теплица, у того и деньги экономятся.
ЛИДИЯ ГОДУЛЕНКОВА, пенсионерка (НАРВА)
Мне закручивать некому, а самой много не надо
Ничего не делаю, давно уже. Мне экономить нечего. Пенсия, и все. Какая тут экономия? Раньше семья большая была, дочь, муж, а сейчас живу одна, мне хватает того, что в магазине. Мне закручивать некому, а самой много не надо. Вот люблю салат из огурцов и помидоров, так пойду куплю килограмм. И потом, консервация делается с уксусом, чесноком, пряностями, а у меня желудок не тот уже. Кто моложе, вот они и заготавливают.
ИНГА АУЭР, домохозяйка (НАРВА)
От таких цен запасы не спасут
Ой, да что мы можем сэкономить-то? Такие цены, что никакие запасы не спасут. Я раньше больше делала запасов, заготовок. Если есть скидки в магазинах, то покупаю, закручиваю. Но чтоб ящиками покупать, такого у нас дома нет. Пока электричество не отключили, мы предпочитаем замораживать ягоды, фрукты, нарезные овощи, потому что витамины сохраняются. Маленький запас у всех должен быть.
РУТЬ РЮТМАНН, пенсионерка (КОХИЛА)
Большим семьям стоит делать запасы
Сейчас я делаю заготовок на зиму меньше, чем когда был жив муж. У меня небольшой огород. Немного варенья на зиму из своих ягод, тыквенный салат, алыча к мясу – это все вкусно, вот и заготавливаю. Просто традиция. По деньгам выходит, конечно, дешевле, чем в магазине. А солить-мариновать много не вижу смысла. Но большие семьи от домашних заготовок только выиграют. У меня много яблок, и дочь с зятем пускают их на сок. Не сравнить с покупным, к тому же практически бесплатно.
KAЛЛЕ КЕНТС, машинист (ТАРТУ)
Потратишь больше, чем сэкономишь
Я никогда этим не занимался. Во-первых, нет интереса. Во-вторых, домашние соленья мне не нравятся. Я предпочитаю более здоровый рацион. Люди заготовят на зиму кучу банок, а потом не знают, что с ними делать, раздают – берите, попробуйте, вкусно. Консервировать невыгодно. Все купить надо, электроэнергию потратить, плюс времени сколько уйдет! Привычка делать запасы сохранилась с советских времен, когда ничего в магазинах не было. Сейчас все есть.
Комментарий автора
По данным Eurostat, в Эстонии цены в июле выросли на 22,7 процента. Это ощутимо повлияло на экономику и ударило по карману сотен тысяч жителей страны. По мнению экономистов, лидерство в инфляционной гонке нам обеспечивают цены на энергоносители. Если в среднем по зоне евро цены на электричество, газ, топливо и отопление выросли на 42 процента, то в Эстонии на 88 процентов. Учитывая нынешнюю динамику, возможно, мы станем свидетелями беспрецедентного скачка стоимости электроэнергии и газа в зимний период.
Помимо цен на энергоносители безудержно дорожает аренда недвижимости. Если в среднем по еврозоне рост составил около двух процентов, то в Эстонии цены на аренду взлетели на 30 процентов. Столь резкий рост цен в сфере аренды недвижимости объясняется высоким спросом, в том числе и на ее покупку. В кризисные времена это один из самых доступных способов спасти финансовые активы от избыточной инфляции.
Повышенным спросом на рынке недвижимости пользуются недорогие дачные хозяйства, способные не только уберечь деньги от обесценивания, но и обеспечить семьи сельскохозяйственной продукцией. Все больше семей уделяют внимание практической пользе от приусадебных участков. Это и понятно. Согласно данным аналитиков портала Picodi.com, общая стоимость фруктово-овощной корзины за год выросла на 13,6 процента. Больше всего среди ее составляющих подорожал картофель: его рост составил 34,5 процента по сравнению с 2021 годом.
Не стоит рассчитывать и на пропорциональное увеличение заработной платы. По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, средняя заработная плата жителей Эстонии снизится. «Поскольку инфляция опережает рост заработной платы, ее чистые показатели в реальном выражении значительно снизятся в текущем году. В следующем году ситуация немного улучшится, но наши новейшие прогнозы показывают, что и в 2023 году чистая заработная плата эстонских домохозяйств не превысит уровень 2021 года», – пояснил Тыну Мертсина.
Все это стимулирует интерес жителей Эстонии к традиционным способам оптимизации семейного бюджета. Примерно половина опрошенных, независимо от возраста, пола и социального положения, активно запасаются промышленными товарами и продуктами питания длительного срока хранения. Люди среднего и старшего поколения проявляют особое внимание к таким традиционным способам обработки овощей и фрутов, как консервирование, вяление и заморозка. В опросе приняли участие более 30 человек из Нарвы, Силламяэ, Таллинна и Тарту.
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