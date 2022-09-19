Опрос недели ⟩ Консервирование: устаревшая бессмыслица или хороший способ сэкономить?

Потратишь больше, чем сэкономишь

Я никогда этим не занимался. Во-первых, нет интереса. Во-вторых, домашние соленья мне не нравятся. Я предпочитаю более здоровый рацион. Люди заготовят на зиму кучу банок, а потом не знают, что с ними делать, раздают – берите, попробуйте, вкусно. Консервировать невыгодно. Все купить надо, электроэнергию потратить, плюс времени сколько уйдет! Привычка делать запасы сохранилась с советских времен, когда ничего в магазинах не было. Сейчас все есть.

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По данным Eurostat, в Эстонии цены в июле выросли на 22,7 процента. Это ощутимо повлияло на экономику и ударило по карману сотен тысяч жителей страны. По мнению экономистов, лидерство в инфляционной гонке нам обеспечивают цены на энергоносители. Если в среднем по зоне евро цены на электричество, газ, топливо и отопление выросли на 42 процента, то в Эстонии на 88 процентов. Учитывая нынешнюю динамику, возможно, мы станем свидетелями беспрецедентного скачка стоимости электроэнергии и газа в зимний период.

Помимо цен на энергоносители безудержно дорожает аренда недвижимости. Если в среднем по еврозоне рост составил около двух процентов, то в Эстонии цены на аренду взлетели на 30 процентов. Столь резкий рост цен в сфере аренды недвижимости объясняется высоким спросом, в том числе и на ее покупку. В кризисные времена это один из самых доступных способов спасти финансовые активы от избыточной инфляции.

Повышенным спросом на рынке недвижимости пользуются недорогие дачные хозяйства, способные не только уберечь деньги от обесценивания, но и обеспечить семьи сельскохозяйственной продукцией. Все больше семей уделяют внимание практической пользе от приусадебных участков. Это и понятно. Согласно данным аналитиков портала Picodi.com, общая стоимость фруктово-овощной корзины за год выросла на 13,6 процента. Больше всего среди ее составляющих подорожал картофель: его рост составил 34,5 процента по сравнению с 2021 годом.

Не стоит рассчитывать и на пропорциональное увеличение заработной платы. По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, средняя заработная плата жителей Эстонии снизится. «Поскольку инфляция опережает рост заработной платы, ее чистые показатели в реальном выражении значительно снизятся в текущем году. В следующем году ситуация немного улучшится, но наши новейшие прогнозы показывают, что и в 2023 году чистая заработная плата эстонских домохозяйств не превысит уровень 2021 года», – пояснил Тыну Мертсина.

Все это стимулирует интерес жителей Эстонии к традиционным способам оптимизации семейного бюджета. Примерно половина опрошенных, независимо от возраста, пола и социального положения, активно запасаются промышленными товарами и продуктами питания длительного срока хранения. Люди среднего и старшего поколения проявляют особое внимание к таким традиционным способам обработки овощей и фрутов, как консервирование, вяление и заморозка. В опросе приняли участие более 30 человек из Нарвы, Силламяэ, Таллинна и Тарту.