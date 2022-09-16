Паромы между Муху и Сааремаа и материком перевезли за лето более 700 тыс пассажиров

Об этом BNS сообщила пресс-служба Таллиннского порта руководитель отдела обслуживания судовой компании TS Laevad Аве Метсла, по словам которой увеличить количество пассажиров на линии Виртсу-Куйвасту удалось и благодаря сотрудничеству с Транспортным департаментом.

Если на линии Виртсу-Куйвасту с июня по август этого года по сравнению с тем же периодом в прошлые годы пассажиров было больше всего, то на линии Рохукюла-Хельтермаа количество пассажиров этим летом по сравнению с предыдущими годами было на несколько процентов меньше, составив 296 100 человек.

По этой причине и общее количество пассажиров на линиях между островами и материком было в этом году на пол процента меньше, чем за три летних месяца в 2021 году.