За первое свободное от ограничений лето за три последних года паромная переправа между островами Муху и Сааремаа – и материком переправила в общей сложности более 700 000 пассажиров.
Паромы между Муху и Сааремаа и материком перевезли за лето более 700 тыс пассажиров
Об этом BNS сообщила пресс-служба Таллиннского порта руководитель отдела обслуживания судовой компании TS Laevad Аве Метсла, по словам которой увеличить количество пассажиров на линии Виртсу-Куйвасту удалось и благодаря сотрудничеству с Транспортным департаментом.
Если на линии Виртсу-Куйвасту с июня по август этого года по сравнению с тем же периодом в прошлые годы пассажиров было больше всего, то на линии Рохукюла-Хельтермаа количество пассажиров этим летом по сравнению с предыдущими годами было на несколько процентов меньше, составив 296 100 человек.
По этой причине и общее количество пассажиров на линиях между островами и материком было в этом году на пол процента меньше, чем за три летних месяца в 2021 году.
Паромы компании TS Laevad в эти летние месяцы перевезли 996 500 пассажиров и 420 600 автомобилей, что на три процента меньше, чем за тот же период прошлого года.