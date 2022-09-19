Цены на газ, электроэнергию, продукты, топливо растут, и это самая популярная тема обсуждений в СМИ, соцсетях и на кухнях. Растущие цены ставят под угрозу наш уровень жизни и наши достижения как общества в целом, так и каждого из нас. Когда привычная жизнь становится все менее доступной, бизнес под угрозой обрушения или приходится экономить на еде, сразу возникает вопрос – кто виноват? Лежащий на поверхности ответ – правительство, конечно. Ответ этот, видимо, правильный. Вопрос только в том, какое из них?
От редакции ⟩ Не во всех бедах мира виновата Кая Каллас
Позволим себе напомнить, что ныне действующее правительство работает два месяца. Премьер-министр Кая Каллас вступила в эту должность в январе 2021-го. К этому времени все, что могло ускорить инфляцию, уже произошло. Уже случилась пандемия, которая повлекла падение экономики во всем мире. Уже случилось накачивание еврозоны дополнительными деньгами, которые были направлены на выплаты пособий пострадавшим от пандемии. Правительством Юри Ратаса (ЦП) уже было принято решение о пенсионной реформе, которая тоже подстегнула рост цен, но сейчас центристы против этого роста митингуют.
Война, которую развязал наш непосредственный сосед, – это обстоятельство, вынуждающее Эстонию ускоренными темпами усиливать оборону и увеличивать расходы на нее. С тем, что делает сегодня Российская Федерация, не сталкивалось еще ни одно правительство Европы минимум последние тридцать лет, а если сравнивать масштабы войн, то подобного в Европе не было уже более семидесяти лет.
Что касается нынешней катастрофы в энергетике, то это результат, который приближали, как могли, практически все правительства Европы последние лет двадцать. Все они давно должны были понять, что «Газпром» – это не вполне коммерческое предприятие, а поставки газа из России – крепкий поводок, на котором можно держать правительства. Цены на электричество связаны с ценами на газ.
Впервые Россия начала использовать газовую трубу для политического шантажа зимой 2005-го, когда на три дня отключили подачу газа в Европу через Беларусь. В 2006 году приостанавливали подачу газа через Украину, и это распоряжение Владимир Путин озвучил с экранов телевизоров. Затем, руководствуясь политическим решением, «Газпром» приостановил подачу газа в 2009 году. Но в европейских кабинетах все равно не насторожились.
Эту пластинку «Газпром» крутил снова в 2012 и в 2014 годах. В 2015-м перебои с поставками газа длились уже шесть месяцев. В апреле прошлого года «Газпром» прекратил закачивать запасы газа в свои подземные хранилища в Европе. Сколько еще нужно было симптомов, чтобы до правительств и чиновников Германии, Австрии и Италии начала доходить мысль о диверсификации газовых поставок? Но вместо того, чтобы разнообразить поставщиков, европейские правительства множили трубопроводы «Газпрома». Сейчас Еврокомиссии и министрам энергетики стран ЕС приходится уже на ходу решать, как обеспечить своих потребителей газом по вменяемой цене.
Например, Австрия снизила потребление, но все еще зависит от российского газа на 50 процентов. На фоне правительств некоторых стран ЕС наше все еще работает разумно. Так что не стоит сваливать на его счет все беды. А цыплят в этот раз посчитаем уже по весне.