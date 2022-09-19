От редакции ⟩ Не во всех бедах мира виновата Кая Каллас

Позволим себе напомнить, что ныне действующее правительство работает два месяца. Премьер-министр Кая Каллас вступила в эту должность в январе 2021-го. К этому времени все, что могло ускорить инфляцию, уже произошло. Уже случилась пандемия, которая повлекла падение экономики во всем мире. Уже случилось накачивание еврозоны дополнительными деньгами, которые были направлены на выплаты пособий пострадавшим от пандемии. Правительством Юри Ратаса (ЦП) уже было принято решение о пенсионной реформе, которая тоже подстегнула рост цен, но сейчас центристы против этого роста митингуют.

Война, которую развязал наш непосредственный сосед, – это обстоятельство, вынуждающее Эстонию ускоренными темпами усиливать оборону и увеличивать расходы на нее. С тем, что делает сегодня Российская Федерация, не сталкивалось еще ни одно правительство Европы минимум последние тридцать лет, а если сравнивать масштабы войн, то подобного в Европе не было уже более семидесяти лет.

Что касается нынешней катастрофы в энергетике, то это результат, который приближали, как могли, практически все правительства Европы последние лет двадцать. Все они давно должны были понять, что «Газпром» – это не вполне коммерческое предприятие, а поставки газа из России – крепкий поводок, на котором можно держать правительства. Цены на электричество связаны с ценами на газ.