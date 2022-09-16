Демонтаж советского памятника: найдены останки сотен жертв войны

По словам археолога Арнольда Унда,у большинства из них пулевые отверстия в головах.

Сегодня Эстонский военный музей завершил раскопки на месте захоронения в тартуском парке Раади. Были обнаружены останки 230 человек. Среди них 165 мирных жителей, приговоренных к смертной казни в Лемматси, и 65 красноармейцев, погибших в боях в Тарту и его окрестностях.