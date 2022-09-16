Сегодня Эстонский военный музей завершил раскопки на месте захоронения в тартуском парке Раади. Были обнаружены останки 230 человек. Среди них 165 мирных жителей, приговоренных к смертной казни в Лемматси, и 65 красноармейцев, погибших в боях в Тарту и его окрестностях.
Демонтаж советского памятника: найдены останки сотен жертв войны
По данным советского времени, похороненных могло быть несколько тысяч
Демонтаж советского памятника: найдены останки сотен жертв войны
По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, место захоронения также частично располагалось под советским памятником. «Очевидно, что некоторые части могилы были разрушены, когда в 1975 году был построен памятник в Раади», – сказал он.
По данным советского времени предполагалось, что число похороненных в Раади могло достигать нескольких тысяч. «Эти данные были явно преувеличены. Прогноз военного музея о нескольких сотнях захороненных жертв войны также соответствовал действительности», – добавил Лилль.
12 сентября бронзовая скульптура у братской могилы была демонтирована и передана в коллекцию Тартуского городского музея.
Останки жертв войны будут перезахоронены на кладбище.