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Демонтаж советского памятника: найдены останки сотен жертв войны

По данным советского времени, похороненных могло быть несколько тысяч
rus.postimees.ee
Демонтаж советского памятника: найдены останки сотен жертв войны
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По словам археолога Арнольда Унда,у большинства из них пулевые отверстия в головах.
По словам археолога Арнольда Унда,у большинства из них пулевые отверстия в головах. Фото: Ragnar Peets / Tartu Postimees

Сегодня Эстонский военный музей завершил раскопки на месте захоронения в тартуском парке Раади. Были обнаружены останки 230 человек. Среди них 165 мирных жителей, приговоренных к смертной казни в Лемматси, и 65 красноармейцев, погибших в боях в Тарту и его окрестностях.

По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, место захоронения также частично располагалось под советским памятником. «Очевидно, что некоторые части могилы были разрушены, когда в 1975 году был построен памятник в Раади», – сказал он.

По данным советского времени предполагалось, что число похороненных в Раади могло достигать нескольких тысяч. «Эти данные были явно преувеличены. Прогноз военного музея о нескольких сотнях захороненных жертв войны также соответствовал действительности», – добавил Лилль.

12 сентября бронзовая скульптура у братской могилы была демонтирована и передана в коллекцию Тартуского городского музея.

Останки жертв войны будут перезахоронены на кладбище.

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