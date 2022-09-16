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Полиция ищет пропавшую в Курессааре 62-летнюю Майе

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Полиция ищет пропавшую в Курессааре 62-летнюю Майе
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Полиция ищет пропавшую в Курессааре 62-летнюю Майе.
Полиция ищет пропавшую в Курессааре 62-летнюю Майе. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 62-летней Майе, пропавшей в Курессааре.

Вчера вечером в 19 часов в центр тревоги поступило сообщение, что 62-летняя Майе ушла из дома в Курессааре в неизвестном направлении. По имеющейся информации, женщину в последний раз видели в понедельник, 12 сентября.

Полиция связалась со знакомыми Майе и проверила возможные места, куда она могла уйти, но, к сожалению, ее не удалось найти.

У Майи волосы до плеч, она может быть одета в светлые джинсы и свитер. К сожалению, более подробной информации о ее одежде нет.

Просим всех, кто видел Майе или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или в полицию Курессааре по телефону 578 808 33.

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