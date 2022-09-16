Полиция ищет пропавшую в Курессааре 62-летнюю Майе.

Вчера вечером в 19 часов в центр тревоги поступило сообщение, что 62-летняя Майе ушла из дома в Курессааре в неизвестном направлении. По имеющейся информации, женщину в последний раз видели в понедельник, 12 сентября.

Полиция связалась со знакомыми Майе и проверила возможные места, куда она могла уйти, но, к сожалению, ее не удалось найти.

У Майи волосы до плеч, она может быть одета в светлые джинсы и свитер. К сожалению, более подробной информации о ее одежде нет.