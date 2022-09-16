Депутата от EKRE Керт Кинго подозревают в мошенничестве и использовании поддельного документа

Пресс-секретарь Кайри Кюнгас подтвердила, что Государственная прокуратура выдвинула подозрения в отношении члена Рийгикогу Керт Кинго и присяжного адвоката Мартина Траата.

Члену фракции EKRE Кинго предъявлено подозрение по статье о мошенничестве, совершенном должностным лицом. По второму епизоду Кинго подозревается в использовании поддельного документа, печати или бланка с целью приобретения прав или избавления от обязательств. Насколько известно Postimees, Кинго оплатила счета за юридическую помощь нескольких человек на сумму почти 10 000 евро из депутатских компенсаций.

Адвокат Мартин Траат подозревался в мошенничестве и пособничестве. Соучастником является лицо, умышленно оказывающее физическое, материальное или моральное содействие умышленному противоправному деянию другого лица. Кроме того, его подозревают в подделке документа, печати или бланка.

Сама Керт Кинго заявила Postimees, что подозрения против нее необоснованны и что вечером в четверг она подала заявление о преступлении на действия двух государственных обвинителей. Одним из таких государственных обвинителей является Вахур Верте.

«Еще 14 июня Государственный суд вынес решение, в котором коллегия судей ссылается на нарушения гособвинителем Вахуром Верте правовых и процессуальных норм. Это существенные нарушения», – сказала Кинго и добавила, что Верте также нарушил процессуальные нормы и законы в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

«Прокуратура должна отреагировать на это в течение десяти дней. Учитывая, что генеральный прокурор до сих пор не прокомментировал нарушения обвинителей, на которые указали в судах... В этом смысле это очень интересная ситуация», – сказала Кинго Postimees.



Кинго является заместителем председателя специальной комиссии Рийгикогу по надзору за органами безопасности. Комиссия курирует вопросы, связанные с деятельностью органов безопасности и органов надзора, контролируя деятельность как Департамента полиции безопасности, так и Департамента внешней разведки. На вопрос, намерена ли она уйти в отставку с поста вице-председателя в связи с подозрением против нее, Кинго ответила, что у нее нет таких планов.