Певкур на встрече с генсеком НАТО: Эстония упорно улучшает условия присутствия союзных сил

На встрече в Мадриде были согласованы рамки укрепления потенциала сдерживания и обороны НАТО. Основные решения, затрагивающие Эстонию, приняты, и теперь их выполнение должно пройти быстро, заявил Ханно Певкур.

«Для Эстонии сейчас самым важным является назначение дополнительной бригады из Великобритании и в связи с этим создание боеспособной дивизионной структуры. Управление этой дивизией должно быть немедленно интегрировано в оборонные планы НАТО», – сказал Певкур.

Эстония обещает обеспечить необходимые условия для дополнительного присутствия союзников (казармы, инфраструктура для техники, расширенные полигоны для тренировок). Кроме того, правительство направило финансирование на расширение возможностей приема союзников.

«Принятый пакет дополнительного финансирования оборонного бюджета включил в себя деньги на улучшение условий для приема союзных войск как в Тапа, так и в Эмари, так что в Эстонии мы быстро действовали, чтобы создать необходимые условия», – сказал Певкур.

В ходе встречи министр обороны и генеральный секретарь НАТО обсудили ситуацию в Украине, следующие шаги Инновационного фонда НАТО и развитие сети инновационных акселераторов DIANA в Эстонии. Эстония готова открыть акселератор уже в следующем году.