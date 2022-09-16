Фото ⟩ В Тарту школьный автобус попал в аварию

В микроавтобусе Opel находились два человека. Они ехали из Варни в сторону Колкья, когда впереди по левой боковой дороге проехал автобус.

Водитель школьного автобуса не заметил Opel.

К счастью, все ученики успели выйти из школьного автобуса как раз перед столкновением. Там находился только водитель.

Пассажир микроавтобуса получил травмы и был доставлен в Тартускую больницу для медицинского освидетельствования.