Сегодня в 11:55 в центр тревожной связи поступил звонок. Сообщили, что на шоссе Варня-Колкья в Тартумаа столкнулись микроавтобус Opel и школьный автобус.
Фото ⟩ В Тарту школьный автобус попал в аварию
В Тарту школьный автобус попал в аварию
В микроавтобусе Opel находились два человека. Они ехали из Варни в сторону Колкья, когда впереди по левой боковой дороге проехал автобус.
Водитель школьного автобуса не заметил Opel.
К счастью, все ученики успели выйти из школьного автобуса как раз перед столкновением. Там находился только водитель.
Пассажир микроавтобуса получил травмы и был доставлен в Тартускую больницу для медицинского освидетельствования.
Оба водителя, ставшие участниками аварии, были трезвыми.