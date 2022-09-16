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Фото ⟩ В Тарту школьный автобус попал в аварию

Юрген Пуйстая
В Тарту школьный автобус попал в аварию
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Сегодня в 11:55 в центр тревожной связи поступил звонок. Сообщили, что на шоссе Варня-Колкья в Тартумаа столкнулись микроавтобус Opel и школьный автобус.

В микроавтобусе Opel находились два человека. Они ехали из Варни в сторону Колкья, когда впереди по левой боковой дороге проехал автобус.

Водитель школьного автобуса не заметил Opel.

К счастью, все ученики успели выйти из школьного автобуса как раз перед столкновением. Там находился только водитель.

Пассажир микроавтобуса получил травмы и был доставлен в Тартускую больницу для медицинского освидетельствования.

Оба водителя, ставшие участниками аварии, были трезвыми.

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