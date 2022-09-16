Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) подписала распоряжение о выделении 1,3 миллиона евро из государственного резерва на завершение первого этапа работ по реконструкции маяка Кери.
Правительство выделило на реконструкцию маяка Кери более миллиона евро
Выделение средств стало возможным благодаря тому, что в августе правительство изменило перечень видов деятельности, на которые могут быть направлены средства из резерва.
На первом этапе будет изменена нижняя каменная часть маяка Кери: реконструирован фундамент, восстановлен каменный корпус в месте обрушения из нового известняка, реконструированы облицовка стен и лестницы. Ожидается, что первые этапы работы будут завершены в середине ноября.
В феврале Министерство экономики и коммуникаций подало заявку на выделение 1,3 миллиона евро из государственного резерва на реконструкцию маяка Кери, так как ранее запрошенная сумма подлежала погашению в конце 2021 года.
В октябре 2019 года правительство решило выделить 2,1 миллиона евро из целевых средств 2020 года на реконструкцию маяка. Из них в 2020 году было использовано 13 500 евро, а в 2021 году – 250 500 евро.
На втором этапе будет выполнена внутренняя отделка каменной части, а также реконструкция металлической части маяка и флигеля. Строительные работы второго этапа должны быть сделаны в 2023-2024 годах.