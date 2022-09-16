Правительство выделило на реконструкцию маяка Кери более миллиона евро

Выделение средств стало возможным благодаря тому, что в августе правительство изменило перечень видов деятельности, на которые могут быть направлены средства из резерва.

На первом этапе будет изменена нижняя каменная часть маяка Кери: реконструирован фундамент, восстановлен каменный корпус в месте обрушения из нового известняка, реконструированы облицовка стен и лестницы. Ожидается, что первые этапы работы будут завершены в середине ноября.

В феврале Министерство экономики и коммуникаций подало заявку на выделение 1,3 миллиона евро из государственного резерва на реконструкцию маяка Кери, так как ранее запрошенная сумма подлежала погашению в конце 2021 года.

В октябре 2019 года правительство решило выделить 2,1 миллиона евро из целевых средств 2020 года на реконструкцию маяка. Из них в 2020 году было использовано 13 500 евро, а в 2021 году – 250 500 евро.