Берлин лишил «Роснефть» контроля над активами в Германии

Пока не ясно, потеряет ли теперь «Роснефть» доходы от бизнеса своих немецких НПЗ, ведь формально российская компания остается их собственником. Однако это вписывалось бы в логику нефтяного эмбарго ЕС, призванного сократить поступления в бюджет России и тем самым осложнить ей дальнейшее ведение войны в Украине.

Это соответствовало бы также курсу правительства ФРГ на скорейшее свертывание любого энергетического сотрудничества с РФ. «Россия перестала быть надежным поставщиком», – вновь повторил уже не раз произнесенную в последнее время фразу канцлер ФРГ Олаф Шольц на состоявшейся в тот же день, 16 сентября, пресс-конференции в Берлине.

Вместе с вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком, а также Дитмаром Войдке, премьер-министром федеральной земли Бранденбург, в которой находится город Шведт, канцлер сосредоточился на дальнейшей судьбе восточногерманского завода PCK.

Его бесперебойная работа с каждым днем все больше оказывалась под вопросом. Во-первых, потому что пример «Северного потока» показал: Москва в любой момент может остановить поставки энергоносителей. Во-вторых, потому что растущее число немецких деловых партнеров и сервисных фирм, сотрудничающих с этим предприятием, отказывались иметь с ним дело, будь то из-за недоверия к «Роснефти», опасений возможных санкций или из солидарности с Украиной.

Может ли Польша стать поставщиком нефти или даже совладельцем?