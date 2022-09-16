Yle получило меморандум МИД, в котором говорится, что решение Эстонии об ограничении на въезд россиян с шенгенскими визами, может быть нарушением правил Шенгенской зоны.
МИД Финляндии оценил визовые ограничения Эстонии в отношении россиян как «юридически сомнительные»
МИД Финляндии оценил визовые ограничения Эстонии в отношении россиян как «юридически сомнительные»
«Эстония пытается апеллировать к тому, что владельцы туристических виз из РФ и Беларуси угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности. Такое толкование со стороны Эстонии можно считать юридически сомнительным», – говорится в документе.
МИД Финляндии оценил визовые ограничения Эстонии в отношении россиян как "юридически сомнительные" – публично эта оценка никогда не звучала https://t.co/V3I1QRPKlG— Yle Novosti (@ylenovosti) September 16, 2022
Дипломаты приходят к выводу, что Финляндия не может остановить въезд россиян с туристическими визами исключительно на основании гражданства.
Меморандум указывает, что Эстония нарушает систему правовых норм ЕС.
Публично такая оценка никогда не звучала.