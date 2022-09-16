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МИД Финляндии оценил визовые ограничения Эстонии в отношении россиян как «юридически сомнительные»

rus.postimees.ee
МИД Финляндии оценил визовые ограничения Эстонии в отношении россиян как «юридически сомнительные»
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Министерство иностранных дел Финляндии.
Министерство иностранных дел Финляндии. Фото: Lehtikuva

Yle получило меморандум МИД, в котором говорится, что решение Эстонии об ограничении на въезд россиян с шенгенскими визами, может быть нарушением правил Шенгенской зоны.

«Эстония пытается апеллировать к тому, что владельцы туристических виз из РФ и Беларуси угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности. Такое толкование со стороны Эстонии можно считать юридически сомнительным», – говорится в документе.

Дипломаты приходят к выводу, что Финляндия не может остановить въезд россиян с туристическими визами исключительно на основании гражданства.

Меморандум указывает, что Эстония нарушает систему правовых норм ЕС.

Публично такая оценка никогда не звучала.

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