Близ освобожденного от российских войск Изюма (Харьковская область) продолжается эксгумация трупов из могил, обнаруженных в лесу неподалеку от города. Погибших и казненных около полутысячи, сообщил с места журналист Postimees Яанус Пийрсалу.
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ИЗЮМСКАЯ РАСПРАВА ⟩ Страшные кадры: на телах похороненных в Изюме найдены следы насилия
По словам Пийрсалу, установлено, что в отдельных могилах захоронено более 450 мирных жителей, а также обнаружено одно братское захоронение с останками 20 украинских солдат. За время присутствия Postimees были выскопаны останки около 20 мирных жителей и 15 солдат.
У первого эксгумированного гражданского лица на шее была петля, что указывало на его насильственную смерть. «По крайней мере, у одного из эксгумированных тел, которые я видел, были связаны руки», – добавил Пийрсалу.
«Прокурор Харьковской области заявил, что все люди, чьи останки были эксгумированы, погибли насильственной смертью – либо от взрывов бомб, либо были убиты. В раскопках на месте задействовано десять бригад. Работы продлятся около недели».
Все тела будут отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.