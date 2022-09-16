ИЗЮМСКАЯ РАСПРАВА ⟩ Страшные кадры: на телах похороненных в Изюме найдены следы насилия

По словам Пийрсалу, установлено, что в отдельных могилах захоронено более 450 мирных жителей, а также обнаружено одно братское захоронение с останками 20 украинских солдат. За время присутствия Postimees были выскопаны останки около 20 мирных жителей и 15 солдат.

У первого эксгумированного гражданского лица на шее была петля, что указывало на его насильственную смерть. «По крайней мере, у одного из эксгумированных тел, которые я видел, были связаны руки», – добавил Пийрсалу.

«Прокурор Харьковской области заявил, что все люди, чьи останки были эксгумированы, погибли насильственной смертью – либо от взрывов бомб, либо были убиты. В раскопках на месте задействовано десять бригад. Работы продлятся около недели».