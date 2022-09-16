Большой адронный коллайдер остановят на две недели раньше срока из-за энергетического кризиса

«В ответ на энергетический кризис этой зимы дирекция ЦЕРН решила перенести на две недели начало ежегодной технической остановки», – сказано в документе.

Из документа следует, что теперь ЦЕРН планирует отключить ускоритель утром 28 ноября. Согласно графику обслуживания БАК, представленному в начале 2022, изначально ЦЕРН назначил плановую остановку на декабрь.

Коллайдер планово отключают как минимум ежегодно, обычно это происходит зимой. В начале сентября глава энергетического подразделения ЦЕРН Серж Клоде сообщил, что центр разрабатывает план по отключению некоторых ускорителей частиц, в том числе Большого адронного коллайдера, во время пиковых нагрузок на энергосеть.