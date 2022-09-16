«Как можно быстрее». Путин пообещал прекратить войну

«Я знаю вашу позицию по конфликту в… в Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявляет… Заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», – сказал Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции.

Неожиданное заявление прозвучало через несколько дней после того, как ВСУ смогли освободить Харьковскую область от российской оккупации и спровоцировали эвакуацию мирного населения из населенных пунктов в Белгородской области РФ недалеко от государственной границы.

На момент этой публикации на сайте Кремля нет расшифровки этих слов Путина. Но в соцсетях распространяется видеоролик с фрагментом диалога двух президентов.

Владимир Путин снова ждет Эрдогана один перед журналистами. Самарканд. 16 сентября 2022 года. Фото: EPA/Scanpix