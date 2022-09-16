Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы война с Украиной прекратилась как можно быстрее. Неожиданное заявление российский лидер сделал, заметно волнуясь, на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Самарканде на саммите ШОС вечером в пятницу, 16 сентября.
«Как можно быстрее». Путин пообещал прекратить войну
«Я знаю вашу позицию по конфликту в… в Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявляет… Заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», – сказал Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции.
Неожиданное заявление прозвучало через несколько дней после того, как ВСУ смогли освободить Харьковскую область от российской оккупации и спровоцировали эвакуацию мирного населения из населенных пунктов в Белгородской области РФ недалеко от государственной границы.
На момент этой публикации на сайте Кремля нет расшифровки этих слов Путина. Но в соцсетях распространяется видеоролик с фрагментом диалога двух президентов.
Причем Эрдоган вынуждает Путина ждать под камеры не в первый раз. То же самое случилось 22 июля в Стамбуле, куда Путин прилетел договариваться о возобновлении морского транзита украинского зерна, которое было украдено ВС РФ, или заблокировано в заминированных украинских портах.
Уже после общения с Эрдоганом на итоговой пресс-конференции Путина заявил, что наступательная операция в Донбассе не прекращается, «но мы не спешим». При этом президент РФ призвал дождаться чем закончится контрнаступление ВСУ.
Война Путина с Украиной продолжается уже 205 дней.