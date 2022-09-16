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«Как можно быстрее». Путин пообещал прекратить войну

Президент России, волнуясь, сказал «в Украине»
rus.postimees.ee
«Как можно быстрее». Путин пообещал прекратить войну
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Владимир Путин обещает Эрдогану прекратить войну. Самарканд. 16 сентября 2022 года.
Владимир Путин обещает Эрдогану прекратить войну. Самарканд. 16 сентября 2022 года. Фото: SCANPIX

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы война с Украиной прекратилась как можно быстрее. Неожиданное заявление российский лидер сделал, заметно волнуясь, на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Самарканде на саммите ШОС вечером в пятницу, 16 сентября.

«Я знаю вашу позицию по конфликту в… в Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявляет… Заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», – сказал Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции.

Неожиданное заявление прозвучало через несколько дней после того, как ВСУ смогли освободить Харьковскую область от российской оккупации и спровоцировали эвакуацию мирного населения из населенных пунктов в Белгородской области РФ недалеко от государственной границы.

На момент этой публикации на сайте Кремля нет расшифровки этих слов Путина. Но в соцсетях распространяется видеоролик с фрагментом диалога двух президентов.

Владимир Путин снова ждет Эрдогана один перед журналистами. Самарканд. 16 сентября 2022 года.
Владимир Путин снова ждет Эрдогана один перед журналистами. Самарканд. 16 сентября 2022 года. Фото: EPA/Scanpix

Причем Эрдоган вынуждает Путина ждать под камеры не в первый раз. То же самое случилось 22 июля в Стамбуле, куда Путин прилетел договариваться о возобновлении морского транзита украинского зерна, которое было украдено ВС РФ, или заблокировано в заминированных украинских портах.

Уже после общения с Эрдоганом на итоговой пресс-конференции Путина заявил, что наступательная операция в Донбассе не прекращается, «но мы не спешим». При этом президент РФ призвал дождаться чем закончится контрнаступление ВСУ.

Война Путина с Украиной продолжается уже 205 дней.

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