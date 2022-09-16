В Бердянске убиты замглавы оккупационной администрации и его жена. Они отвечали за референдум

Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил, что супруги Бойко были убиты. Как уточняет подконтрольная РФ администрация Бердянска, убийство произошло у гаража Бойко в микрорайоне Колония, передает RUS TVNET.

Другие подробности пока неизвестны. На месте происшествия проходят следственные действия. В администрации обвинили в убийстве «киевский режим». В Украине происшествие пока не комментировали.