В Бердянске убиты заместитель главы оккупационной администрации города Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла местную территориальную избирательную комиссию по проведению референдума, пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».
В Бердянске убиты замглавы оккупационной администрации и его жена. Они отвечали за референдум
Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил, что супруги Бойко были убиты. Как уточняет подконтрольная РФ администрация Бердянска, убийство произошло у гаража Бойко в микрорайоне Колония, передает RUS TVNET.
Другие подробности пока неизвестны. На месте происшествия проходят следственные действия. В администрации обвинили в убийстве «киевский режим». В Украине происшествие пока не комментировали.
#Бердянск, опять #фсб какую-то постановку устроила https://t.co/sdaHOugOer #Бойко pic.twitter.com/l01x6avAer— Necro Mancer (@666_mancer) September 16, 2022
Олег Бойко отвечал за вопросы жилищно-коммунального хозяйства в военно-гражданской администрации Бердянска, которая была назначена после захвата города российскими военными. Его жена Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума о вхождении Запорожской области в состав России.