Шестимесячный Euribor в четверг вырос на 0,060 процентных пункта до отметки 1,608 процента.
Шестимесячный Euribor подобрался к очередной рекордной отметке
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) на заседании 8 сентября повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам заседания в четверг.
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25 процента, ставка по депозитам – до 0,75 процента, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5 процента.
Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.
«С сегодняшнего шага начинается наше движение от высоко стимулирующей политики к тому уровню ставок, который обеспечит оперативный возврат инфляции к 2%-му целевому показателю, – говорится в заявлении ЕЦБ. – Основываясь на наших текущих оценках, на следующих нескольких заседаниях совет управляющих продолжит поднимать ставки дальше».
ЕЦБ намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.
Регулятор продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашаемых ценных бумаг, приобретенных в рамках программы Asset Purchase Programme (APP), в течение длительного времени после начала повышения ставок, и в любом случае столько, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности.
ЕЦБ также планирует продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), как минимум до конца 2024 года. Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте.
«Совет управляющих готов корректировать все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции в еврозоне на 2-процентном уровне в среднесрочной перспективе», – говорится в сообщении ЕЦБ.
«Новый антикризисный механизм (Transmission Protection Instrument, TPI) введен с целью противодействия нежелательной беспорядочной рыночной динамике, которая создает серьезную угрозу трансмиссии монетарной политики по всем странам еврозоны», – отмечают в европейском ЦБ.
Регулятор объявил о введении TPI в июле.
Ставки Euribor в процентах и дневные изменения в процентных пунктах от 15.09.2022:
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Euribor, %
изм. в %
1 неделя
|0,650
|0,042
1 месяц
|0,680
|0,011
3 месяца
|1,030
|0,017
6 месяцев
|1,608
|0,060
12 месяцев
|2,223
|0,067