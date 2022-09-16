Коалиция пришла к соглашению: зарплата учителей, спасателей и полицейских вырастет

Правительственная коалиция второй день обсуждает в Вихула государственный бюджет. По словам министра финансов, работы велись несколько недель, и, по ее словам, бюджет на следующий год в основном уже сформирован.

«В связи с ценовой войной мы поднимем необлагаемый налогом минимум доходов до 654 евро в месяц с 1 января, прибавка к зарплате из государственного бюджета на 5 процентов будет для тех, кто получает зарплату из государственного бюджета: учителя, полиция, спасатели, деятели культуры, социальные работники – в отношении их всех фонд заработной платы в следующем году увеличится минимум на 15 процентов», – написала Пентус-Розиманнус в социальных сетях.

Что касается расходов на оборону, то с 2023 года они постоянно будут превышать один миллиард евро в год. «Будет ПВО средней дальности, сразу после принятия бюджета, надо проводить тендер. «Кибербезопасность получит дополнительно 30 миллионов евро, и это в качестве постоянного финансирования – недавние события подтвердили, что деньги, выделенные из двух дополнительных бюджетов, помогли предотвратить серьезные проблемы, но чтобы оставаться сильным в кибервойне, требуется постоянный вклад», – отмечает министр финансов.

В связи с энергетической войной правительство решило расширить универсальную услугу на малые и микропредприятия, а также принять меры по обеспечению ликвидности крупных предприятий. «С 1 октября до конца марта на домашних потребителей будет распространяться автоматическая пособие на счета за отопление, электроэнергию и газ, а также универсальная услуга электроснабжения», – поясняет Пентус-Розиманнус.

Согласно договору, финансирование высшего образования будет увеличиваться на 15 процентов в год, а переход на эстоноязычное образование начнется при поддержке дополнительного финансирования.

«Есть решения в бюджете еще на несколько миллиардов. Обо всех деталях мы сможем поговорить дней через десять, когда будем сдавать бюджет в парламент», – отмечает министр финансов.