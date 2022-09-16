Ляэнеметс: оплатить услугу дома призрения станет легче, будет достаточно пенсии

«Людям, которые сегодня платят очень большие суммы в дополнение к пенсии, со следующего года не придется этого делать. 57 миллионов евро пойдут на реформу системы попечения. Этого должно быть достаточно», – сказал Ляэнеметс.

Кто получит место в доме призрения? Местные самоуправления будут продолжать оценивать это в соответствии с потребностями людей. «В ходе реформы также будут повышены стандарты качества. В каком-то смысле в доме призрения будет создано больше рабочих мест, так что услуга должна стать действительно лучше.

Однако министр подчеркнул, что, по возможности, местные самоуправления должны в первую очередь поддерживать людей, находящихся на домашнем уходе, чтобы им не нужно было обращаться в дом призрения.