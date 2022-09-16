Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) после переговоров о государственном бюджете подтвердил, что на реформу системы попечения будет выделено ровно столько денег, чтобы в будущем услугу домов призрения можно было оплачивать лишь за счет пенсии.
Ляэнеметс: оплатить услугу дома призрения станет легче, будет достаточно пенсии
«Людям, которые сегодня платят очень большие суммы в дополнение к пенсии, со следующего года не придется этого делать. 57 миллионов евро пойдут на реформу системы попечения. Этого должно быть достаточно», – сказал Ляэнеметс.
Кто получит место в доме призрения? Местные самоуправления будут продолжать оценивать это в соответствии с потребностями людей. «В ходе реформы также будут повышены стандарты качества. В каком-то смысле в доме призрения будет создано больше рабочих мест, так что услуга должна стать действительно лучше.
Однако министр подчеркнул, что, по возможности, местные самоуправления должны в первую очередь поддерживать людей, находящихся на домашнем уходе, чтобы им не нужно было обращаться в дом призрения.
План также состоит в том, чтобы увеличить сумму, которая будет вкладываться в услуги попечения по мере необходимости. «Если мы посмотрим на остальную Европу, во многих странах есть такие расходы. Это также делается в Германии и Швеции по той же системе», – пояснил Ляэнеметс.