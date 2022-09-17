«Некоторых убили, некоторых замучили пытками». Под Изюмом проводят массовую эксгумацию безымянных могил

Украина была полна решимости показать миру это ужасающее место.

Это место захоронения, расположенное рядом с основным кладбищем, состоит из рядов могил, отмеченных грубыми деревянными крестами.

На некоторых из могил были имена, на других только номера. Захоронением командовали россияне, когда контролировали этот район.

Имя на могиле Фото: BBC

В украинской полиции говорят, что обнаружили 445 могил, но в некоторых из них было по несколько тел. Как погибли эти люди, пока пока неясно. Многие, судя по всему, были мирными жителями, среди них есть женщины и дети.

В прокуратуре говорят, что часть погибших - это жертвы российского обстрела. Другие погибли от российского авиаудара по жилому дому в марте - его жертвами стали 47 человек.

По словам чиновников, в одной из могил нашли тела 20 солдат, у некоторых были связаны за спиной руки, а у одного на шее была петля. Из одной из могил извлекли тело мужчины в военной форме, положили в белый пластиковый мешок, застегнули и увезли.

Во время раскопки могил в отдалении звучали взрывы - силы безопасности работали над разминированием района.

72-летний Григорий сегодня пришел на место захоронения, чтобы увидеть могилу своей жены Людмилы. Он рассказывает, что Людмила погибла 7 марта, во время интенсивного обстрела Изюма.

Сначала ему пришлось похоронить ее во дворе дома, но в августе тело перезахоронили. Теперь Людмилу перезахоронят снова.

Григорий. Тело его жены нашли среди погибших Фото: BBC