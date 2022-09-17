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Каллас: фонд заработной платы увеличится для всех минимум на пять процентов

Тийна Лаура Киммель
Каллас: фонд заработной платы увеличится для всех минимум на пять процентов
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Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сообщила, что в ходе двухдневных обсуждений государственного бюджета возникли споры относительно принятия фиксированных расходов, но окончательными решениями остались довольны.

«Важно то, что мы действуем ответственно. Не превышаем государственный дефицит, но в то же время помогаем людям в это непростое время, чтобы у нас не возникало дополнительной напряженности в обществе», – сказала Каллас. Условлено, что фонд заработной платы увеличится для всех не менее чем на пять процентов. Это означает, что и полицейские, и спасатели, учителя, а также социальные работники получат прибавку к зарплате не менее чем на 15 процентов.

Кроме того, приняли решение обзавестись средствами ПВО средней дальности, а также выделить дополнительные средства в связи с переходом на эстоноязычное обучение.

Дефицит госбюджета премьер-министра не беспокоит. «Из-за высокой инфляции налоговые поступления также исключительно высоки, и это позволяет нам возвращать поступления людям за счет увеличения субсидий, а также заработной платы людей, находящихся на государственной службе», – пояснила Каллас.

О людях с более низкими доходами также позаботятся. «Со следующего года необлагаемый налогом минимум дохода вырастет до 654 евро, что принесет больше денег людям с низкой зараплатой», – сказала Каллас.

Кроме того, со следующего года пенсии в целом повысятся на 18,3 процента, включая внеочередное повышение пенсий. С октября повысится пособие одинокому пенсионеру, а прожиточный минимум уже увеличен на 33 процента. «Все это, чтобы помочь справиться. С 1 января мы также договорились, что алименты на детей, поддержку семьи и поддержку родителей-одиночек значительно увеличатся, чтобы помочь справиться с этими расходами».

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