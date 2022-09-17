Каллас: фонд заработной платы увеличится для всех минимум на пять процентов

«Важно то, что мы действуем ответственно. Не превышаем государственный дефицит, но в то же время помогаем людям в это непростое время, чтобы у нас не возникало дополнительной напряженности в обществе», – сказала Каллас. Условлено, что фонд заработной платы увеличится для всех не менее чем на пять процентов. Это означает, что и полицейские, и спасатели, учителя, а также социальные работники получат прибавку к зарплате не менее чем на 15 процентов.

Кроме того, приняли решение обзавестись средствами ПВО средней дальности, а также выделить дополнительные средства в связи с переходом на эстоноязычное обучение.

Дефицит госбюджета премьер-министра не беспокоит. «Из-за высокой инфляции налоговые поступления также исключительно высоки, и это позволяет нам возвращать поступления людям за счет увеличения субсидий, а также заработной платы людей, находящихся на государственной службе», – пояснила Каллас.

О людях с более низкими доходами также позаботятся. «Со следующего года необлагаемый налогом минимум дохода вырастет до 654 евро, что принесет больше денег людям с низкой зараплатой», – сказала Каллас.