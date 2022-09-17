В Эстонии отмечатся День леса

В День леса все профессионалы леса и связанные с лесом предприятия предлагают жителям Эстонии самые лучшие лесные впечатления: можно пойти в поход, принять участие в мастер-классах, научиться сажать и выращивать деревья, познакомиться с лесными объектами культуры и истории, а также научиться выживанию в лесу.

«Мероприятия Дня Леса пройдут почти во всех уездах Эстонии и продолжатся походами и разными семейными мероприятиями и встречами. Не оставайся в этот день дома, используй возможность познакомиться с природой Эстонии прямо в лесу!», – сообщила руководитель НКО Metsaselts Лийна Гросс.

«В этом году обращаем особое внимание на сохранение природы Эстонии и ее чистоты, где нет места мусору. Если собираешься в этот день в лес, то захвати с собой старый полиэтиленовый пакет куда сможешь собрать мусор. Этот простой пример очень важен и для детей. Заботясь о природе, мы учим своих детей замечать мусор и заботиться о чистоте вокруг», – отметила координатор толоки в Эстонии Элике Савиорг.

Организаторы Дня леса советуют гостям одеваться по погоде и быть внимательными в лесу. «Не смотря на то, что наступила осень, в лесу по-прежнему идет активная жизнь: можно встретить животного или змею, подцепить клкеща. Береги природу и лес, который является домом для многих насекомых, птиц и животных», – добавила Лийна Гросс.

Дополнительную информацию о Дне леса можно получить по адресу metsarahvapaev.ee. Тот, кто в этом году не успеет присоединиться к лесным мероприятиям, может следить за лесными событиями на странице Facebook или почитать интервью с настоящими лесниками на домашней странице Дня леса. Всего с организацией Дня леса связано более 40 товариществ, организаций и предприятий которые предлагают по всей Эстонии более 50 лесных мероприятий.