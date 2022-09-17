Центральный банк Аргентины в четверг повысил базовую процентную ставку на 5,5 пункта до 75%, чтобы поддержать свою валюту и бороться с инфляцией, приближающейся к 100%.
Цены без границ: инфляция может вырасти до ста процентов
Повышение ставки произошло на следующий день после того, как стало известно, что индекс потребительских цен в августе составлял почти 79%, что стало самым высоким показателем за 30 лет. Это было девятое повышение базовой процентной ставки в этом году, сообщает Bloomberg.
В августе центральный банк повысил базовую процентную ставку на 9,5 процентных пункта.
Ранее на этой неделе президент Центрального банка Мигель Песк и министр экономики Серхио Масса встретились с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и подтвердили, что Аргентина получит кредит в размере 44 миллиардов долларов при условии, что центральный банк сохранит базовую ставку выше уровня инфляции.
Вечная борьба Аргентины с инфляцией восходит к 1980-м годам и даже к более раннему периоду. На этот раз ускорение инфляции связано с пандемией Covid и масштабной войной России против Украины, которая резко подняла цены на продукты и энергоносители.