Цены без границ: инфляция может вырасти до ста процентов

Повышение ставки произошло на следующий день после того, как стало известно, что индекс потребительских цен в августе составлял почти 79%, что стало самым высоким показателем за 30 лет. Это было девятое повышение базовой процентной ставки в этом году, сообщает Bloomberg.

В августе центральный банк повысил базовую процентную ставку на 9,5 процентных пункта.

Ранее на этой неделе президент Центрального банка Мигель Песк и министр экономики Серхио Масса встретились с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и подтвердили, что Аргентина получит кредит в размере 44 миллиардов долларов при условии, что центральный банк сохранит базовую ставку выше уровня инфляции.