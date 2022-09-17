Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что Турция будет оплачивать четверть своего импорта природного газа из России в рублях в соответствии с новыми соглашениями, призванными стимулировать торговлю.
Турция будет оплачивать в рублях четверть поставок российского газа
Путин сделал это заявление, когда начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.
Эрдоган и Путин впервые пообещали расширить торговлю на встрече в черноморском курорте Сочи в августе, что вызвало тревогу в Европе и США.
Турция, член НАТО, отказалась присоединиться к международным санкциям, наложенным на Россию из-за ее вторжения в Украину.
Эрдоган заявил, что из-за зависимости Турции от поставок энергоносителей из России он должен подходить к войне «сбалансированно» – снабжая Киев оружием и в то же время торгуя с Москвой.
В пятницу Путин сказал Эрдогану, что считает Турцию «надежным» торговым партнером и готов использовать ее в большей степени как экспортный маршрут для российских товаров.
«Как вы знаете, в ближайшее время должен вступить в силу наш контракт на поставку российского природного газа в Турцию, при этом 25 процентов расчетов будет производиться в российских рублях», – сказал Путин. Турция импортирует почти половину своего газа и около четверти своей нефти из России. Поставки важны для поддержания роста производственной экономики Турции в преддверии президентских и парламентских выборов в июне следующего года.
По словам Путина, российские компании «получили сигналы о том, что могут экспортировать нашу продукцию через Турцию. Турция в этом отношении является надежным партнером и может обеспечить непрерывные поставки через свою территорию в остальной мир».
Торговый бум между двумя странами во время войны вызвал растущую тревогу в западных странах, которые пытаются ввести санкции против Москвы за ее вторжение в Украину. И Вашингтон, и Брюссель оказывают давление на турецкие компании, чтобы они ограничивали торговлю с Россией. Министерство финансов США объявило на этой неделе, что проведет более тщательные проверки турецких банков, обрабатывающих транзакции через российскую платежную систему «Мир». Таких банков пять.