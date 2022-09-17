Турция будет оплачивать в рублях четверть поставок российского газа

Путин сделал это заявление, когда начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

Эрдоган и Путин впервые пообещали расширить торговлю на встрече в черноморском курорте Сочи в августе, что вызвало тревогу в Европе и США.

Турция, член НАТО, отказалась присоединиться к международным санкциям, наложенным на Россию из-за ее вторжения в Украину.

Эрдоган заявил, что из-за зависимости Турции от поставок энергоносителей из России он должен подходить к войне «сбалансированно» – снабжая Киев оружием и в то же время торгуя с Москвой.

В пятницу Путин сказал Эрдогану, что считает Турцию «надежным» торговым партнером и готов использовать ее в большей степени как экспортный маршрут для российских товаров.

«Как вы знаете, в ближайшее время должен вступить в силу наш контракт на поставку российского природного газа в Турцию, при этом 25 процентов расчетов будет производиться в российских рублях», – сказал Путин. Турция импортирует почти половину своего газа и около четверти своей нефти из России. Поставки важны для поддержания роста производственной экономики Турции в преддверии президентских и парламентских выборов в июне следующего года.

По словам Путина, российские компании «получили сигналы о том, что могут экспортировать нашу продукцию через Турцию. Турция в этом отношении является надежным партнером и может обеспечить непрерывные поставки через свою территорию в остальной мир».